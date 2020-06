Caban: Popularność VR rośnie m.in. dzięki sukcesowi "Half-Life: Alyx"

Popularność sprzętu do gier w wirtualnej rzeczywistości wzrosła dzięki sukcesowi "Half-Life: Alyx", a dodatkowo szansą na rozwój rynku mogą być również m.in. gogle VR dla nowej generacji konsol Sony i Microsoft - ocenia członek zarządu Carbon Studio, Aleksander Caban. Rozmówca PAP Biznes poinformował, że prace nad największą produkcją studia - grą w uniwersum "Warhammer" - idą zgodnie z planem.

"Szacunkowo mówi się o kilkunastu mln sprzedanych gogli. Bardzo pozytywnie namieszała premiera +Half-Life: Alyx+ - w kwietniu na samym Steamie przybyło około miliona użytkowników. Ten milion osób po przejściu +Half-Life+ nie przestanie oczywiście grać w gry VR. To nadal jedynie 2 proc. wszystkich graczy na Steam, ale jeszcze niedawno mówiliśmy o nieco ponad 1 proc." - powiedział PAP Biznes Caban, członek zarządu Carbon Studio, notowanego na NewConnect producenta gier VR.

"Half-Life: Alyx" to trzecia część z serii kultowych gier przełomu XX i XXI wieku, która została wydana w marcu tego roku, wyłącznie w wersji VR (wirtualna rzeczywistość). Wydawcą gry jest firma Valve, będąca jednocześnie m.in. producentem gogli VR oraz właścicielem platformy cyfrowej dystrybucji Steam.

Zdaniem członka zarządu Carbon Studio, rozwój branży VR stopowało w ostatnich latach kilka czynników: liczba kabli służących do podłączenia gogli, cena sprzętu VR czy cena komputera, który był konieczny, by gogle działały.

"Teraz widzimy tendencję do tego, by wszystkie gogle stawały się bezprzewodowe lub przynajmniej miały wersje bezprzewodowe - to jeden z gamechangerów dla VR. Premiera gogli Oculus Quest pokazała jak dużą przeszkodą było to dla użytkowników. Natomiast ceny sprzętu poszły w dobrą stronę - widać to np. po cenie gogli Quest, które nie wymagają do działania komputera, a oferują bardzo wysoką jakość" - powiedział.

Szansą dla rozwoju VR są - według Cabana - również konsole nowej generacji Sony i Microsoftu, które mają trafić do sprzedaży pod koniec roku.

"Więcej informacji na temat VR w konsoli nowej generacji wyciekło z Sony, już teraz widać, że są one bardzo obiecujące. Myślę, że nowa generacja konsol na pewno bardzo mocno ułatwi produkcję nowych tytułów na VR. To najważniejsza rzecz jaka wydarzyła się w kategoriach sprzętowych na rynku VR" - powiedział.

"Oculus też pracuje oczywiście nad nowymi technologiami, takimi jak np. śledzenie oka czy większą wydajnością sprzętu bezprzewodowego, myślę jednak, że jeszcze trochę poczekamy na nową premierę - zwłaszcza, że Quest zadebiutował w zeszłym roku" - dodał.

W ocenie członka zarządu Carbon Studio, obecne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej spowoduje, że gogle VR nie będą pierwszym wyborem konsumentów. Dodał jednak, że jeszcze przed kryzysem sprzęt VR kupowały głównie osoby majętne, które w mniejszym stopniu odczują spowolnienie gospodarki. Gry VR są ponadto relatywnie odporne na wywołane pandemią problemy z dystrybucją fizyczną - ponad 90 proc. sprzedaży odbywa się przez kanał cyfrowy.

Spółka jest pozytywnie nastawiona przez premierą swojej nowej gry, "The Wizards: Dark Times", której premiera odbędzie się w czwartek, 4 czerwca.

"Zbudowaliśmy dużą społeczność graczy i nawiązaliśmy świetne relacje z partnerami m.in. firmą Oculus, Viveport czy Steam - akcje marketingowe gry będą duże. Skupiamy się na rynku amerykańskim - USA to ponad 50 proc. naszych przychodów, z drugiej strony współpracujemy z Viveportem na potrzeby rynku azjatyckiego" - powiedział członek zarządu.

Dodał, że gra "The Wizards: Dark Times", miała być pierwotnie tylko dodatkiem do tytułu "The Wizards", ale po dobrym odbiorze na ubiegłorocznych targach Gamescom firma zdecydowała, że będzie to osobny produkt. Budżet gry wyniósł 0,5 mln zł łącznie z wydatkami marketingowymi, a średnio nad jej powstaniem pracowało jednocześnie dziesięć osób.

Większość zespołu pracującego nad "The Wizards: Dark Times", ma przejść do pracy nad największą produkcją studia - grą z budżetem 2 mln zł realizowaną na licencji brytyjskiego Games Workshop, osadzoną w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar" - znanego z serii gier fabularnych RPG oraz figurkowych i komputerowych. Debiut nowej gry Carbon Studios planowany jest na przełom 2020 i 2021 roku.

Carbon Studio powstała w 2015 roku. Podstawową działalnością spółki jest tworzenie i wydawanie gier wideo na platformy producentów VR i AR, czyli wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. W grudniu 2019 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

W pierwszym kwartale 2020 roku przychody Carbon Studio wzrosły do 450 tys. zł z 184 tys. zł przed rokiem, a zysk netto wyniósł 189 tys. zł. Zysk netto w 2019 roku wzrósł do 1,1 mln zł z 0,34 mln zł przed rokiem.

Łukasz Kucharski