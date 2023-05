Cała para poszła w dodatek do Cyberpunka. Nowa produkcja CD Projektu pochłonęła miliony

Choć CD Projekt nie zdradza daty premiery swojej najnowszej produkcji – przywiązuje do niej ogromną wagę. Tak dużą, że przygotowania wpłynęły na koszty i przychody ze sprzedaży.

CD Projekt szykuje się do premiery dodatku do swojej najpopularniejszej produkcji, czyli gry Cyberpunk 2077.

Przygotowania do wydania gry pt. Widmo Wolności pochłaniają większość kosztów CD Projekt.

Pierwsze szczegóły dotyczące nowej produkcji poznamy już w czerwcu.

Już w czerwcu – podczas amerykańskiego Summer Game Fest – pojawi się Widmo Wolności. Dodatek do kultowej już gry Cyberpunk 2077 będzie na razie dostępny do testów m.in. dla dziennikarzy. To będzie początek kampanii promującej najnowszą produkcję polskiej firmy CD Projekt.

- Wkrótce rozpoczynamy kampanię marketingową Widma Wolności. Za niecałe 2 tygodnie będziemy obecni na Summer Game Fest: Play Days w Los Angeles, gdzie poprowadzimy szereg sesji z aktywnym udziałem przedstawicieli mediów oraz twórców contentu. W późniejszym terminie planujemy również aktywne prezentacje dla szerszej społeczności graczy – mówi Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu CD Projekt ds. finansowych.

Spółka przykłada do przygotowania gry wiele uwagi, chcąc uniknąć potknięć, jakie miały miejsce przy premierze podstawowej wersji gry. Dziś nad dodatkiem pracuje ponad trzysta osób, a produkcja pochłania ogromne koszty i wpływa na przychody ze sprzedaży.

- W tym roku większość kosztów pierwszego kwartału, w kwocie 9 milionów złotych, ma związek z przygotowaniami do kampanii marketingowej związanej z premierą Widma Wolności. Niektóre wydatki dotyczą kosztów obsługi Cyberpunka, podstawowej wersji gry, ale większość ma związek z kampanią Widma Wolności – podkreśla Nielubowicz.

To, co najbardziej ekscytuje graczy, czyli data premiery, wciąż owiane jest tajemnicą. – Więcej szczegółów ujawnimy w czerwcu, a więc już wkrótce (…) To ma być niespodzianka – i jeśli chcemy, żeby nią pozostała w czerwcu, nie mogę nic teraz zdradzić – musimy poprosić jeszcze o odrobinę cierpliwości, ale bardzo liczymy, że cierpliwość zostanie wynagrodzona – mówi Michał Nowakowski, członek zarządu CD Projekt.

Cyberpunk to nie wszystko. Wiedźmin sprzedaje się fantastycznie

CD Projekt pracuje równolegle nad kolejnymi odsłonami swojej hitowej produkcji, czyli Wiedźmina. Nad projektem Polaris pracuje – według doniesień medialnych – nawet 200 deweloperów. Firma zamierza też kontynuować Projekt Sirius. Nie bez powodu – tylko grę Wiedźmin 3: Dziki Gon kupiło już ponad 50 milionów graczy z całego świata.

– Dodając do tego dwie pierwsze części przygód Geralta - cała trylogia sprzedała się w ponad 75 milionach kopii. Siła tej franczyzy bardzo nas cieszy, szczególnie w kontekście przyszłych projektów w ramach wiedźmińskiego uniwersum – mówi Adam Kiciński, prezes CD Projekt.

Według badający gamingowy rynek platformy Newzoo, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 66 proc. graczy na PC i konsole wydało pieniądze na gry wideo, a przychody ze sprzedaży gier na komputery osobiste i konsole sięgnęły w 2022 r. 92,3 mld dolarów. Choć oznacza to spadek o 2,2 proc. rok do roku, stanowi – według ekspertów – popandemiczną korektę rynku.

CD Projekt na sprzedaż? Prezes zarządu: Nic takiego się nie wydarzy

W tym kontekście regularnie pojawią się doniesienia o możliwości sprzedaży spółki CD Projekt. Ale jej prezes stanowczo ucina takie spekulacje.

- Mogę powtórzyć to, co mówimy od wielu lat: CD Projekt nie jest na sprzedaż. Chcemy zachować niezależność; mamy – jak sądzę – znakomitą strategię. Owszem, wcielanie jej w życie nie będzie proste, ale bardzo cieszy nas możliwość podążania własną ścieżką; tak więc – to wyłącznie plotki - mówi Adam Kiciński.