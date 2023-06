Canon pracuje nad uniezależnieniem się od Chin

Nowa technologia QD-OLED Canona pozwoli uniezależnić się od Chin w produkcji nowoczesnych telewizorów.

Technologia kropek kwantowych (quantum dots - QD) pozwala na zbudowanie telewizorów OLED o jeszcze lepszych właściwościach, takich jak wyższa jasność i kontrast obrazu oraz szersze pokrycie kolorów. Na rynek wprowadził je Samsung Electronics, a do ich produkcji wykorzystywano rzadko występujący ind.

Japońskiemu Canonowi udało się zbudować alternatywę, która do produkcji QD-OLED wykorzystywać będzie ołów, pochodzący m.in. z recyklingu. Rozwiązanie to pozwoli na zmniejszenie kosztu tych zaawansowanych ekranów, a także na uniezależnienie się od Chin.

Nowa technologia Canona uniezależni produkcję od metali ziem rzadkich z Chin

Jak donosi portal Nikkei Asia japoński Canon opracował nową technologię budowy ekranów QD- OLED. Co kluczowe, nowe rozwiązanie wymaga mniejszego wykorzystania rzadkich materiałów, które stosuje się obecnie. Wyświetlacze tego typu zawierają kropki kwantowe (quantum dots - QD), czyli półprzewodniki o średnicy 1 nanometra. W wyniku wpływu światła lub napięcia elektrycznego materiał ten zaczyna emitować bogate i głębokie kolory. Podobne rozwiązanie oferuje obecnie jedynie Samsung, jednak południowokoreańska firma wykorzystuje do ich budowy związek fosforku indu, opierający się na rzadkim materiale, a do tego występującym głównie w Chinach.

Nowa technologia Canona będzie tańsza i bardziej ekologiczna

Dzięki opracowaniu nowej technologii wyświetlaczy QD-OLED może dojść do spadku ich ceny. Według analityków portalu Techspot wykorzystywany przez Canon ołów jest łatwy w produkcji, szczególnie dzięki możliwości pozyskiwania go z recyklingu. Nikkei Asia zauważa, że obecnie aż 70 proc. tego metalu pozyskuje się właśnie z przerobu surowców wtórnych, chociażby zużytych akumulatorów samochodów elektrycznych. Koszt tego elementu mógłby być nawet stukrotnie mniejszy od tego wykorzystywanego w Samsungu.

Oprócz czynników ekonomicznych i ekologicznych, ważnym aspektem jest także możliwość uniezależnienia się producentów ekranów od dostarczających ind Chin. Według danych portalu Statista Chiny odpowiadają za 59 proc. (530 ton) światowej produkcji tego metalu. W kontekście wojny handlowej pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem, a także napięć w sektorze produkcji półprzewodników z Tajwanem w tle, każda możliwość zwiększenia niezależności sojuszników Stanów Zjednoczonych jest na wagę złota.

Obecnie nowa technologia Canona wciąż znajduje się w fazie rozwoju. Kluczowym sukcesem jest skuteczne wykorzystanie ołowiu, który do tej pory wydawał się niewystarczająco trwały. Japońskiej firmie najwyraźniej udało się przełamać tą barierę i w ciągu najbliższych kilku lat rozwiązanie to powinno trafić na rynek. Według portalu Techgoing możemy spodziewać się tego w okolicy 2025 r. Komercjalizacja rozwiązania wpłynie na jeszcze większą popularyzację wyświetlaczy OLED wśród konsumentów na całym świecie. Jak podaje Nikkei Asia za firmą analityczną Omdia w 2025 r. wyświetlacze w technologii QD-OLED stanowić będą 8 proc. światowego rynku.

