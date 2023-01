Canon przeniesie komunikację do wirtualnej rzeczywistości

Japoński Canon rozpocznie w tym roku dystrybucję Kokomo, aplikacji na smartfony służącej rozmowom w rzeczywistości wirtualnej (virtual reality).

Narzędzie ma pozwolić na przeniesienie wizerunku użytkownika do sieci, a następnie połączy ich z innymi przy wykorzystaniu specjalnych zestawu okularów i słuchawek wykorzystywanych w technologii VR. Aplikacja ma w założeniu stanowić przyszłą konkurencję dla popularnych dziś komunikatorów, takich jak Skype czy Zoom.

Producent sprzętu fotograficznego idzie w innowacje

Jak podaje portal Asia Nikkei japoński producent sprzętu fotograficznego zaprezentował swój nowy produkt na tegorocznych targach CES w Las Vegas. Aplikacja rozwijana była przez amerykańską spółkę Canon USA, a jej dystrybucja ma rozpocząć się właśnie od Stanów Zjednoczonych i Kanady. Narzędzie powinno być dostępne w okolicy lata, a w kolejnych miesiącach możliwe będzie jego dalsze wykorzystywanie w Japonii i innych krajach.

Według Forbesa aplikacja Kokomo będzie starała się zapewnić swoim użytkownikom bardziej wciągające doświadczenie w porównaniu do popularnych dziś komunikatorów. Do jej wykorzystania potrzebny będzie zestaw okularowo-słuchawkowy oraz smartfon z zainstalowaną aplikacją. Przed każdym połączeniem aparat fotograficzny telefonu wykona zdjęcie naszej twarzy, którą odwzoruje w wirtualnej rzeczywistości. Po założeniu okularów możliwe będzie przeniesienie się do komputerowo wygenerowanego pomieszczenia, gdzie odwzorowane będą także osoby, z którymi chcemy się skontaktować. Co wyróżniające, wirtualne postaci będą miały rozmiary odpowiadające rzeczywistości, a nie tylko pomniejszone awatary.

Użytkownicy aplikacji będą mieli do wyboru także szereg wirtualnych przestrzeni, w których możliwe będzie odbywanie rozmów. Za jej pomocą będzie można przenieść się do Kalifornii, Nowego Jorku, czy na Hawaje. Użytkownicy będą mieli także możliwość odtwarzania w niej własnych zdjęć i nagrań wideo, chociażby na potrzeby spotkań biznesowych.

Innowacje sposobem na przetrwanie w zmieniającej się rzeczywistości

Jest to kolejna inicjatywa japońskiej firmy, która ma pozwolić jej na przetrwanie w zmieniających się okolicznościach i dopasowanie się do trendów technologicznych na świecie. Już teraz dwie drużyny koszykarskie NBA wykorzystują specjalny system Canona, pozwalający im na odtworzenie przebiegu ich gier w wirtualnej rzeczywistości. Można oczekiwać, że w przyszłości będziemy świadkami kolejnych projektów i produktów tej firmy wykorzystujących VR. Wirtualna rzeczywistość stanie się także coraz bardziej obecna w naszym życiu prywatnym, nauce i biznesie.

