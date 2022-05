Carbon Studio zwiększa pzychody i zyski

Producent gier - Carbon Studio - w 2021 roku wypracował 4,14 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży, w porównaniu do 2,69 mln zł z roku 2020, co dało wzrost rok do roku o 53 proc. Firma zwiększyła też zyski.

Carbon Studio – notowany na NewConnect producent gier w technologii Virtual Reality (VR) – podsumował 2021 rok. W tym okresie spółka zanotowała 4,14 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży, w porównaniu do 2,69 mln zł z roku 2020, co dało wzrost o 53 proc.

Miniony rok firma zamyka również ze wzrostem zysków. Od stycznia do grudnia 2021 jednostkowy zysk operacyjny EBIT wyniósł blisko 0,88 mln zł (wzrost o 35 proc.). Zysk netto w ujęciu jednostkowym osiągnął poziom 0,97 mln zł, dając wzrost o 60 proc. EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) liczyła 2,13 mln zł.

Ubiegły rok był dla spółki bardzo intensywnym okresem. W tym czasie Studio wydało swój flagowy i największy tytuł – Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall – w wersji na PC VR oraz udostępniło projekt The Wizards – Dark Times w najnowszej jego wersji - na Meta Quest. To właśnie seria gier The Wizards, a także rosnąca popularność bezprzewodowych gogli VR miały największy wpływ na wypracowane wyniki finansowe Carbon Studio.

– Zainteresowanie oba naszymi produktami przekłada się na dynamiczny wzrost skali naszego biznesu, o czym świadczą rosnące wyniki finansowe Carbon Studio SA. W 2021 rok udało nam się zanotować 4,14 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co dało wzrost rok do roku o 53 proc. W raportowanym okresie zwiększyliśmy także zyski. Jednostkowy zysk netto liczył 0,97 mln zł, co dało wzrost rok do roku o 60 proc. EBITDA liczyła 2,13 mln zł. Na tak dobre wyniki wpłynęła również poszerzająca się baza użytkowników VR i rosnąca popularność gogli VR, zwłaszcza Meta Quest - mówi prezes firmy Błażej Szaflik.

Ambicją spółki Carbon Studio jest konsekwentne rozwijanie jej portfolia gier. Dlatego od listopada 2021 roku zespół pracuje również nad swoim nowym tytułem o roboczej nazwie VRSlasher.

- Chcemy by projekty Carbon Studio były dopracowane i wyróżniające się na tle konkurencji, dlatego przykładamy dużą uwagę również do samej technologii VR. Z uwagi na to niedawno podjęliśmy decyzję o zakupie sprzętu Motion Capture, czyli technologii polegającej na „przechwytywaniu” trójwymiarowych ruchów użytkowników i zapisywaniu ich w komputerze. To nie tylko wpłynie na jakość naszych produktów i automatyzację procesów produkcji, ale i przełoży się na usprawnienie systemu pracy oraz obniżenie kosztów. – mówi Aleksander Caban, członek zarządu Carbon Studio.

Środki na zakup sprzętu będą pochodzić z dofinansowania na ponad 240 000 zł, otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kilka tygodni temu Carbon Studio poinformowało również o planach rozwoju w ramach nowej rzeczywistości wykreowanej przez Marka Zuckerberga. Dzięki zawartej umowie z firmą UIG Lab, Carbon Studio bierze udział w tworzeniu międzynarodowego projektu związanego z eksploracją obcej planety w Metaverse. W ramach tej współpracy Carbon Studio jest odpowiedzialne za stworzenie komponentów VR oraz zaplecza technologicznego.

- Dokładamy wszelkich starań by realizować kolejne etapy rozwoju, także tego biznesowego. Jeszcze w tym roku chcemy złożyć do KNF Prospekt Carbon Studio w celu przeniesienia akcji spółki z NewConnect na Główny Rynek GPW. Plany giełdowe ma także nasza spółka zależna. Aktualnie czekamy na zatwierdzenie przez GPW Dokumentu Informacyjnego Iron VR. Spodziewamy się, że nastąpi to w najbliższych tygodniach - mówi Błażej Szaflik.

