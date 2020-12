CD Projekt - czy to już dno?

Po nieudanej premierze "Cyberpunka 2077" kapitalizacja największej polskiej firmy gamingowej stopniała o kilkanaście miliardów złotych, a dalsza sytuacja jest niepewna. Zdaniem zapytanych przez WNP.PL analityków większość negatywnych informacji została już uwzględniona w wycenie spółki, jednak przyszłość jest niewiadomą. Wiele zależy od wyników i (potencjalnych) zmian strategii CD Projektu.

Inwestorzy wprowadzeni w błąd? Myślą nad pozwami

Zdaniem Krzysztofa Tkocza z Domu Maklerskiego DBM większość negatywnych informacji, które w ostatnim czasie napłynęły na rynek, została już uwzględniona w wycenie spółki. Jak wskazuje analityk, będąca następstwem problemów z Cyberpunkiem 2077 rotacja zespołów w CD Projekcie prawdopodobnie wpłynie na kolejne premiery gier, np. premiera "Wiedźmina 4", planowana na 2024-2025 rok może się przesunąć - część pracowników, zamiast pracować nad nowymi grami, będzie musiała zostać i "łatać" Cyberpunka.

Rollercoaster na CD Projekcie Czy wycena CD Projektu może zjechać jeszcze niżej? - Wiedziałem, że grudzień to będzie rollercoaster na CD Projekcie. Wszystko teraz zależy od tego, jak będzie wyglądała sprawa zwrotów. CD Projekt zapowiadał, że przed Świętami poda liczbę sprzedanych kopii Cyberpunka i mam nadzieję, że dotrzyma słowa i poda również, jaki był procent zwrotów gry. Duża liczba zwrotów może dalej negatywnie wpływać na kurs. Średnia rynkowa zwrotów to 5-10 proc. W tym przypadku wszyscy spodziewamy się większych liczb - mówi Krzysztof Tkocz.



Według niego piątkowe informacje o potencjalnych procesach, które akcjonariusze mogą wytoczyć CD Projektowi w związku z sytuacją wokół Cyberpunka 2077 dodatkowo przyczyniły się do poniedziałkowego spadku kursu tej firmy.



- Firma z USA, która rozważa złożenie pozwu, ma doświadczenie w tego typu sprawach, jest skuteczna i być może uda jej się coś ugrać, ale w tej chwili trudno ocenić konsekwencje. Podobne pozwy w Polsce nie przynosiły do tej pory oczekiwanego przez pozywających skutku. Ale prawdopodobnie w najbliższym czasie te sprawy będą odbijały się na sentymencie inwestorów - podsumowuje Krzysztof Tkocz.

Może być jak w marcu Jak zauważa Kacper Koproń z Domu Maklerskiego Trigon, trudno ocenić ryzyko dalszego spadku notowań CD Projektu w obecnym otoczeniu, które jest bardzo zmienne. - Wydaje się, że zasięg może osiągnąć nawet poziomy marcowe, gdy fundusze poszukiwały płynności. Nie był to spadek spowodowany pandemią, która sama w sobie spółce pomogła.

Kluczowa będzie następna gra

Cyberpunk 2077 to niewątpliwie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier roku i sukces finansowy dla firmy. Sprzedaż była rekordowa . Jednak problemy z działaniem gry na starszych konsolach wywołały potężny spadek kursu CD Projektu na warszawskiej giełdzie - od okolic 450 zł na początku grudnia do 255 zł obecnie. Pozostaje pytanie, czy spadki sięgną dna z pandemicznego marca 2020 roku, gdy kurs zanurkował poniżej 220 zł.Do informacji o usunięciu gry z PlayStation Store doszły w piątek kolejne, o potencjalnych pozwach, które przeciw CD Projektowi mogą złożyć polscy i amerykańscy inwestorzy, zarzucając firmie wprowadzenie w błąd odnośnie sytuacji z "Cyberpunkiem 2077". O wszczęciu postępowania oficjalnie zawiadomiła amerykańska kancelaria Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP, a w Polsce o "analizie przesłanek do wytoczenia pozwu zbiorowego wraz ze złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnieniu przestępstwa z art. 286 kk. - wprowadzenie w błąd celem uzyskania korzyści majątkowej" poinformował adwokat i inwestor CD Projektu Mikołaj Orzechowski.O to, jak zawirowania wokół premiery "Cyberpunka 2077" wpłyną na sytuację największego polskiego producenta gier, zapytaliśmy analityków.Dziś sytuacja jest inna, fundamenty są bardziej podważane. Dużo złego zostało już zdyskontowane w wycenie i sentyment do spółki obrócił się o 180 stopni w stosunku do sytuacji, która miała miejsce jeszcze miesiąc wcześniej. Sentyment jest na tyle słaby, że nawet jeśli dane sprzedażowe za pierwszy kwartał będą dobre, to spółka utraciła częściowo zaufanie w oczach inwestorów. Zdaniem analityka Trigona straciła zaufanie i graczy, i rynku.- Mamy dwa aspekty w tym wszystkim, które są sprzeczne. Z jednej strony fatalny start Cyberpunka 2077 na konsolach, absolutnie niedopuszczalne błędy z punktu widzenia jakościowego, a z drugiej gigantyczną dźwignię marketingową i wolumeny sprzedaży na PC, które pobiły absolutnie wszystkie dotychczasowe rekordy. Jednak nawet jeśli wyniki sprzedaży będą bardzo dobre i kurs w krótkim terminie powinien odbić, to sentyment do spółki jest słaby - ocenia Kacper Koproń.Również jego zdaniem czynnikiem ryzyka są przede wszystkim zwroty. - Z internetowych ankiet wynika, że zwroty Cyberpunka 2077 mogą dojść nawet do 25 proc. sprzedaży. Konsensus jest jednak już na tyle nisko, że nie powinno być dużego negatywnego zaskoczenia, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży. W długim terminie jest więcej znaków zapytania. Ważne jest odbudowanie zaufania graczy i podaż nowej generacji konsol, która będzie kluczowa. Stara generacja urządzeń jest już skreślona przez rynek i przez prognozy. Tylko nowe konsole mogą poprawić ogon sprzedażowy, który mimo wszystko powinien być większy niż w przypadku Wiedźmina 3 - uważa analityk.- Katalizatorów, poza raportem sprzedażowym, by kurs mocno odbijał, na razie nie widać, zwłaszcza że mamy do czynienia z informacjami o potencjalnych pozwach kancelarii prawnych, co negatywnie wpływa na sentyment i napędza spiralę hejtu wokół spółki. Ale warto zauważyć, że takie procesy trwają zazwyczaj kilka lat, i nawet gdyby zakończyły się wygraną pozywających, nie wpływają na razie na perspektywy wynikowe. Rynek rozgrywa to spadkowo, widać to w poniedziałkowym kursie - mówi Kacper Koproń.Ze względu na problemy z Cyberpunkiem i konieczność poprawek dowiezienie kolejnej jakościowej gry zajmie więcej czasu, niż się wszystkim wydawało - uważa Kacper Koproń. - Ja w swoim modelu przesunąłem o dwa kwartały premiery poszczególnych gier. Kolejny produkt będzie kluczowy. CD Projekt nie może sobie pozwolić na drugą grę, która będzie źle przyjęta. W przypadku Cyberpunka mimo złych ocen gra sprzedała się w gigantycznej ilości; uważam, że tutaj wolumen się obroni, ale jakościowo jest już gorzej, sentyment inwestorów jest na dnie - mówi analityk Trigona.Jego zdaniem priorytetem spółki jest dowiezienie kolejnego produktu o bardzo wysokiej jakości, co po pierwsze będzie pewnie droższe, a po drugie - dłużej robione.- Spółka przed Świętami ma pokazać raport sprzedażowy i odnieść się do strategii. Zastanawiam się nad jej potencjalną rewizją. Inwestorzy mówią "poczekajmy, zobaczmy, co będzie w tej strategii, co planują, jakie wnioski spółka wyciągnęła z premiery Cyberpunka 2077". To może być katalizator dla kursu. Albo na plus, albo na minus - podsumowuje Kacper Koproń.