CD Projekt dostał nowe życie dzięki modyfikacji Cyberpunka 2077

W raporcie z końca października, udostępnionym dziś przez analityków Trigon DM, podwyższono rekomendację dla spółki CD Projekt do "kupuj" ze "sprzedaj". Podwyższono też cenę docelową akcji do 154 złotych.

W okresie ostatnich kilku tygodni CD Projekt przekazał w ramach komunikatów giełdowych kilka pozytywnych informacji, które zdecydowanie poprawiły postrzeganie spółki ze strony akcjonariuszy. Dzięki poprawie sprzedaży i zwiększonemu zainteresowaniu Cyberpunkiem 2077 oraz pojawieniu się serialu Cyberpunk: Edgerunners można liczyć na zwiększenie przychodów zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Powinno to skutkować zwiększeniem sprzedaży, a to z kolei powinno oznaczać sukces finansowy w 2023 roku. Przygotowany jest już także dodatek Phantom Liberty, którego premiera jest zaplanowana na przyszły rok.

Analitycy podnieśli prognozę sprzedaży Cuberpunka 2077 o 23 procent w latach 2022-23 i o 18 procent w kolejnych pięciu latach. Powinno to spowodować poprawę przychodów w kolejnych latach o 15 procent, wzrost EBITDA o 33 procent, a zysku netto nawet o 43 procent.

- Szacujemy, że przychody CD Projekt w 2022 roku wyniosą 913 milionów złotych, w kolejnym roku wzrosną do 1,15 miliarda złotych, aby później obniżyć się do 853 milionów złotych - czytamy w raporcie Trigon DM

Analitycy podwyższyli rekomendację do "kupuj" ze "sprzedaj" oraz podnieśli cenę docelową akcji do 154 złotych co oznacza 30 procentowy potencjał wzrostu.

Na dzisiejszym zamknięciu akcje CD Projekt na warszawskiej giełdzie były notowane po 139 złotych.