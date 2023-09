CD Projekt może zaskoczyć rynek i odmienić passę. Oto chwila prawdy

Jeżeli CD Projekt spełni kilka kluczowych warunków przy okazji nadchodzącej premiery "Widmo Wolności" - dodatku do gry "Cyberpunk 2077", może pokusić się o sprawienie niespodzianki, której ewidentnie nie wyceniają inwestorzy.

"Widmo Wolności" będzie na tyle dużym dodatkiem, że może wygenerować większą sprzedaż niż zakłada rynek, bo oferuje wiele godzin rozgrywki. Aby tak się stało, CD Projekt musi jednak zaoferować produkt w pełni dopracowany, co w przeszłości nie zawsze miało miejsce.

Historycznie w przypadku spółek gamingowych do momentu premiery akcje drożały, a potem następowało silne ostudzenie sentymentu. CD Projekt może tym razem odmienić tę tendencję i dopiero po premierze odnotować wyraźniejsze wzrosty.

Oficjalne recenzje płatnego dodatku do "Cyberpunka" pojawią się 20 września (po 17.00 wygasa embargo informacyjne), wówczas okaże się, jak najnowszy produkt warszawskiego studia odbierają gracze.

Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy kurs największego polskiego producenta gier - CD Projektu - porusza się w relatywnie wąskim paśmie wahań między 146 a 165 zł za akcję. Dosyć duża aktywność inwestorów na walorach tej spółki nie przekłada się na konkretny kierunek notowań, a ostatnie pięć sesji wygenerowało nawet lekko ujemną stopę zwrotu. Już we wtorek, 26 września, oficjalną premierę będzie miał dodatek "Widmo Wolności" do gry "Cyberpunk 2077", a 21 września spółka wypuści darmową aktualizację do bazowej gry. Zapytaliśmy ekspertów o potencjalny wpływ tych wydarzeń na wycenę spółki oraz przyczyny tego zaskakująco wąskiego spektrum zmienności w okresie przed premierą.

Gracze mogą być pozytywnie zaskoczeni, o ile CD Projekt nauczył się na błędach

Krzysztof Tkocz, analityk Domu Maklerskiego BDM wskazuje, że o ile w przypadku premiery nowej gry nie ma tak naprawdę górnej granicy sprzedaży, co często powoduje silne wzrosty notowań akcji w okresach przedpremierowych, o tyle przy premierze płatnego dodatku szacuje się średnią sprzedaż na poziomie około 20 proc. liczby sprzedanych podstawowych kopii.

- Moim zdaniem "Widmo Wolności" będzie na tyle dużym dodatkiem, że może wygenerować większą sprzedaż, niż ta statystyczna podana wyżej. Rynek na razie wydaje się jednak podchodzić zachowawczo, co widać po notowaniach spółki. Skala sprzedaży może zaskoczyć jednak pozytywnie, bo DLC (ang. downloadable content, rozszerzenie gry - przyp. red.) oferuje wiele godzin rozgrywki. Ograniczająco na popyt może działać natomiast fakt, że dodatek będzie dedykowany konsolom nowej generacji, odpada więc baza starszych konsol - mówi WNP.PL analityk.

Ekspert zwrócił uwagę na globalne listy sprzedaży, jak platforma Steam, gdzie zarówno dodatek jak i bazowa gra wysoko się pozycjonują.

- CD Projekt z pewnością nauczył się na błędach i nie zakładam, że i tym razem nie dowiezie jakości - mówi Tkocz.

Podobnie sytuację postrzega Piotr Poniatowski z Domu Maklerskiego mBanku.

- Rynek i gracze doskonale pamiętają grudzień 2020 roku i premierę "Cyberpunka 2077", kiedy dostarczono produkt niedopracowany. Aspekt psychologiczny tonuje więc obecne nastroje na giełdzie, a część graczy wstrzymuje się z zakupem dodatku przed premierą, czekając na pierwsze recenzje. Tym razem spodziewam się jednak dostarczenia wysokiej jakości produktu - prognozuje analityk.

Powyższe stwierdzenie opiera na pierwszych - nieoficjalnych - informacjach od recenzentów i testerów, którzy wskazują na wysoką jakość samej aktualizacji gry oraz płatnego dodatku.

- Oficjalne recenzje pojawią się 20 września, po 17.00 wygaśnie embargo informacyjne. Wtedy będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej - mówi Poniatowski.

Dopracowana rozgrywka kluczem do dobrej sprzedaży, ale pomagają też inne czynniki

Piotr Poniatowski z mBanku wskazuje na przyspieszony termin wypuszczenia aktualizacji 2.0 dla "Cyberpunka", która trafi do graczy już 21 września, 5 dni wcześniej niż płatny dodatek „Widmo Wolności”.

- Pierwotnie oba elementy miały być udostępnione w tym samym dniu, także przyspieszenie premiery aktualizacji pozwala zakładać, że spółka jest w pełni zadowolona z osiągniętej jakości. Dobre opinie o aktualizacji powinny zachęcić do kupna dodatku tych sceptycznie nastawionych. Niewątpliwym atutem jest też atrakcyjna cena dodatku - wskazuje analityk.

Także Krzysztof Tkocz uważa, że atrakcyjna cena dodatku (99 zł) oraz wiele godzin wciągającej rozgrywki powinny pozytywnie wpłynąć na sprzedaż. Podobnie jak mocny w ostatnich dniach dolar, którego aprecjacja zawsze wspiera eksporterów.

- Jakość i grywalność na najwyższym poziomie powinna zapewnić dobry odbiór gry. Ponadto aktualizacja "Cyberpunka" do wersji 2.0 wraz z dodatkowym wielogodzinnym kontentem powinna przełożyć się w długim terminie na poprawę ogonu sprzedażowego tej gry - prognozuje analityk DM BDM.

I właśnie dłuższy, popremierowy okres popularności gry - jeżeli będzie dopracowana - może okazać się najistotniejszy w kwestii długoterminowej monetyzacji dodatku.

Akcje z potencjałem do wzrostu, czy CD Projekt zaneguje prawidłowość w branży?

Historycznie w przypadku producentów gier komputerowych zawsze było tak, że do momentu premiery akcje drożały, a potem następowało silne ostudzenie sentymentu.

- Ja zakładam, że CD Projekt może tym razem odmienić tą passę i to po premierze dopiero pojawią się wyraźniejsze wzrosty. Nasza ostatnia zaktualizowana rekomendacja dla spółki to "kupuj", przy cenie docelowej 168 zł za akcję - mówi nam Piotr Poniatowski z mBanku.

Biorąc pod uwagę cenę akcji z wtorkowej sesji - około 152 zł za sztukę - potencjał wzrostu do ceny z rekomendacji wynosi ponad 10 procent.

Co istotne, dokładnie na ostatni tydzień przed premierą marketing "Widma Wolności" wkracza w decydującą fazę.

- Premiera "Widma Wolności" to także zupełnie inne podejście do marketingu. Tutaj mamy bardzo krótką oraz intensywną kampanię reklamową, która z dnia na dzień powinna coraz bardziej nabierać rozmachu - wskazuje Krzysztof Tkocz.

CD Projekt zanotował w pierwszym tegorocznym półroczu 325 mln zł przychodów ze sprzedaży i 91 mln zł zysku netto. Przychody w ujęciu rok do roku spadły o 14 proc., a zysk netto o prawie 20 procent. Spółka wyceniana jest obecnie na około 15 mld zł. Największymi akcjonariuszami CD Projektu są Marcin Iwiński (12,9 proc.) oraz Michał Kiciński (10,4 proc.). Prezes - Adam Kiciński posiada 4 procent akcji.