CD Projekt ogłasza strategię i przejmuje kanadyjskie studio

We wtorek CD Projekt ogłosił zaktualizowaną strategię oraz przejęcie kanadyjskiego studia deweloperskiego Digital Scapes. Jedną z największych zmian będzie transformacja studia i nowy sposób produkcji gier. Teraz CD Projekt będzie tworzył równoległe gry i dodatki.

Rozbudowa franczyz, online

Przejęcie Digital Scapes

Kolejnym strategicznym kierunkiem rozwoju spółki będzie dalsza rozbudowa posiadanych franczyz.– Gry RPG dla pojedynczego gracza były, są i będą naszym priorytetem. Widzimy jednak ogromny potencjał zarówno Wiedźmina, jak i Cyberpunka – i chcemy go wykorzystać na innych polach, w nowych dla nas mediach i formatach. Naszym celem jest dostarczanie jeszcze większej ilości rozrywki, wprowadzając nasze postacie i światy do świadomości nowych grup odbiorców – zwraca uwagę Michał Nowakowski, członek zarządu firmy odpowiedzialny za rozwój biznesu.Czytaj też: Asseco Poland chce wykorzystać czas pandemii i kupować za granicą Ostatnim elementem zaktualizowanej strategii jest rozszerzenie potencjału online w produkcjach studia. Stworzy ono technologię sieciową, którą będzie mógł wplatać w proces tworzenia przyszłych gier. Technologia ta ma napędzać komponenty online, które sukcesywnie będą wprowadzane do tytułów studia. Pozwoli także na rozwijanie społeczności online — zostanie ona oparta na platformie GOG GALAXY, która łączy osoby grające zarówno w gry wydane przez CD Projekt RED, jak i inne tytuły.Przy okazji publikacji aktualizacji strategii, CD Projekt poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z kanadyjskim studiem deweloperskim Digital Scapes, w którym określono warunki, na jakich spółka je kupi. Warto dodać, że obie firmy współpracują ze sobą od 2018 r.CD Projekt RED Vancouver dołączy do trzech istniejących już zespołów deweloperskich w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu — by wraz z nimi pracować nad kolejnymi produkcjami studia.