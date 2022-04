CD Projekt pogrąża WIG20. W tle słabe wyniki i wysokie premie zarządu

We wtorek kurs największej polskiej spółki gamingowej - CD Projektu - spada momentami o ponad 8 proc., poniżej poziomu 155 zł za jedną akcję. Tuż przed świętami spółka opublikowała wyniki roczne, które okazały się rozczarowujące.

We wtorek (19 kwietnia) kurs CD Projektu spadł poniżej poziomu 155, zł, a przecena momentami przekracza 8 proc. Ponad 5-proc. udział spółki w indeksie WIG20 daje się we znaki i indeks znajduje się pod kreską, mimo że połowa spółek rośnie.

Około godz. 11.15 kurs CD Projektu spada o 8,5 proc., do 153 zł i najwyższych obrotach na rynku wynoszących 140 mln zł.

Po nieudanej premierze "Cyberpunka" przyczyn słabości CD Projektu jest wiele, jednak ostatnim czynnikiem, który wyraźnie zniechęcił do spółki inwestorów były opublikowane wyniki finansowe. Jak wynika z raportu spółki, w ujęciu rocznym przychody CD Projektu w 2021 roku spadły o 58 proc., do niespełna 890 mln zł, a zysk netto zmalał o 81 proc., do 209 mln zł.

Czytaj też: CD Projekt zamknął 2021 rok ze spadkiem przychodów i zysku

Oprócz katastrofalnej dynamiki przychodów i zysków, firma poinformowała o o przesunięciu premiery gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" w wersji na konsole nowej generacji. Pierwotnie premiera miała mieć miejsce w drugim kwartale 2022 roku. Nowa data premiery nie jest znana.

Dodatkowo 2021 rok przyniósł sowite premie dla zarządu spółki w ramach funkcjonującego programu motywacyjnego.

Prezesowi Adamowi Kicińskiemu, wiceprezesowi Marcinowi Iwińskiemu oraz dyrektorowi finansowemu Piotrowi Nielubowiczowi spółka wypłaciła w roku 2021 w sumie ponad 72 mln zł premii (po 24,2 mln zł), wynikającej z funkcjonującego w spółce programu motywacyjnego. W zestawieniu z nieudaną premierą, opóźnieniami w realizacji nowych projektów premie te mogły dodatkowo zniechęcić inwestorów.

Czytaj też: CD Projekt przesuwa premierę "Wiedźmina 3" na nowe konsole