CD Projekt przygotował nowości w grze "Cyberpunk 2077". Będzie sztuczna inteligencja

Firma CD Projekt przekazała, że w dodatku fabularnym do gry wideo "Cyberpunk 2077" poprawiła szereg systemów i rozbudowała tytuł o sztuczną inteligencję. Nowa wersja gry pod tytułem "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności" będzie dostępna na rynku do 26 września 2023 roku.

Gra "Cyberpunk 2077", przygotowana przez studio CD Projekt, trafiła do odbiorców w początkach grudnia 2020 roku. Początkowo okazało się, że klienci mają dużo zastrzeżeń co do jakości rozwiązań i dopracowania wszystkich szczegółów. Sprzedaż była niższa od oczekiwanej, ale przedstawiciele spółki natychmiast publicznie ogłosili, że rozpoczynają prace mające na celu usunięcie wszystkich błędów.

Powoli udało się odbudować zaufanie graczy i przekonać rynek do tego projektu. Teraz zaś zakończono kolejne prace, które poprawiły systemy i doprowadziły do rozbudowy sztucznej inteligencji w dodatku fabularnym "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności". Część z przygotowanym zmian zostanie zastosowana w kolejnej aktualizacji dla podstawowej wersji gry.

- Większość dużych systemów została poprawiona, rozbudowana, a niektóre wymienione. Zmiany będą widoczne zarówno w dodatku, jak i w podstawowej wersji - powiedział podczas prezentacji wersji demo gry odpowiedzialny za ten projekt w CD Projekt Paweł Sasko.

Aktualizacja Cyberpunk 2077 będzie przeznaczona na konsole obecnej generacji na PlayStation 5, Xbox Series S i X oraz PC. "Cyberpunk: Widmo Wolności" zostanie wydane 26 września 2023 roku i będzie kosztować 99 złotych.

Głównymi akcjonariuszami CD Projekt są: Marcin Iwiński, który ma 12,78 procent akcji, Michał Kiciński ( 10,35 procent), Piotr Nielubowicz (6,81 procent) i Adam Kiciński (4,02 procent).

CD Projekt notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od stycznia 2002 roku.