CD Projekt z trzykrotnie mniejszym zyskiem

CD Projekt zakończył pierwszy kwartał 2021 roku zyskiem 32,5 mln zł - niemal trzykrotnie mniejszym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – wynika z kwartalnego sprawozdania finansowego spółki.

Rekordowa dywidenda to efekt rekordowych ubiegłorocznych wyników, które spółka zawdzięcza premierze najbardziej oczekiwanej gry ubiegłego roku Cyberpunk 2077. W 2020 r. przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej CD Projekt przekroczyły 2,1 mld zł i były ponadczterokrotnie wyższe niż rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto grupy za 2020 r. wyniósł 1,15 mld zł i był o 979 mln zł (czyli o 558,4 proc.) wyższy w stosunku do roku 2019 r.Te wyniki trudno będzie jednak powtórzyć. Cyberpunk 2077 okazał się bowiem dziełem niedopracowanym – gra zawierała bardzo dużo błędów, źle działała też na niektórych konsolach. Wprawdzie rekordowa sprzedaż napędziła zyski spółki, a Cyberpunk wciąż jest bardzo popularną grą, to jej sprzedaż będzie z pewnością mniejsza niż wcześniejsze optymistyczne szacunki. Co więcej część sił firma musi skierować na opracowywanie poprawek do swojego sztandarowego produktu.CD Projekt przy okazji publikacji wyników finansowych wspomina, że „do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Cyberpunk 2077 otrzymał dwie duże aktualizacje (Patch 1.1 - 22 stycznia i 1.2 -29 marca) oraz 3 hotfixy (28 stycznia, 14 kwietnia, 28 kwietnia).”