CD Projekt zaskoczył wynikami. Akcje spółki wyraźnie drożeją

Zysk netto CD Projektu w drugim kwartale sięgnął 72,6 mln zł - podała spółka w raporcie. To o 32 proc. więcej niż rok wcześniej i o 125 proc. więcej od oczekiwań analityków. Wyniki spotkały się dobrym odbiorem inwestorów, rano 2 września akcje spółki drożeją ponad 9 proc

W lipcu 2021 r. swoją premierę miała zapowiedziana w ubiegłym roku gra stworzona przez należące do Grupy studio Spokko. Wiedźmin: Pogromca Potworów to lokalizacyjna gra mobilna wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości, w której gracze mogą stanąć do walki z ponad setką potworów z wiedźmińskiego uniwersum. Premiera spotkała się z pozytywnym odbiorem społeczności graczy.Również w lipcu CD Projekt zakupił kanadyjskie studio Digital Scapes, które obecnie funkcjonuje pod nazwą CD Projekt Red Vancouver.- Zakup studia w Vancouver to krok w stronę poszerzania naszych kompetencji technologicznych. Zostaliśmy zasileni przez grupę deweloperów doświadczonych w projektowaniu gameplayu, programowaniu i animacji, z którymi współpracowaliśmy od 2018 r. W najbliższych latach planujemy dynamicznie rozwijać nasze kanadyjskie studio - deklaruje Adam Kiciński.W raporcie wskazano, że spółka działa na globalnym rynku gier wideo, który jest jedną z najdynamiczniejszych gałęzi światowej gospodarki. Według prognoz Newzoo, jednej z czołowych firm badawczych zajmujących się analizą rynku gier i e-sportu, do 2024 r. światowy rynek gier osiągnie wartość 218,7 mld dolarów.Z kolei raport PWC „Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024” wskazuje, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) rynku gier wideo i e-sportu w okresie od 2020 r. do 2024 r. ma wynieść 6,5 proc. Tym samym jest on trzecim najdynamiczniej rosnącym segmentem rynku mediów i rozrywki po VR i usługach OTT.Globalna społeczność graczy jest z każdym roku mocniejsza – zarówno pod względem liczebności, jak i zaangażowania (czasu spędzanego na grze). Newzoo szacuje, że na koniec 2020 roku liczba osób grających w gry była bliska 2,7 mld. 2,5 mld osób to użytkownicy gier mobilnych, natomiast na komputerach PC i konsolach gra odpowiednio 1,3 mld i 0,8 mld osób. Już w 2023 roku liczba graczy na całym świecie ma przekroczyć 3 miliardy – podano także w raporcie.- Na perspektywy rozwoju Grupy wpływa nie tylko systematyczna popularyzacja gier wideo jako rozrywki dostępnej i atrakcyjnej dla masowego użytkownika, ale także stały rozwój technologii umożliwiający tworzenie coraz lepszych i coraz bardziej realistycznych produktów, rosnąca dostępność i przystępność cenowa urządzeń do grania oraz nowe metody dotarcia do potencjalnych graczy i dystrybucji gier - wskazano.