CD Projekt zwiększył zysk o 60 proc.

W 2019 r. grupa kapitałowa CD Projekt osiągnęła 521 mln zł przychodów ze sprzedaży, to o 44 proc. więcej niż rok wcześniej. To efekt przede wszystkim bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3, w tym premierowej wersji na konsolę Nintendo Switch oraz debiutu Gwinta na urządzeniach mobilnych. Skonsolidowany zysk netto wzrósł w porównaniu do 2018 r. o 60 proc. i przekroczył 175 mln zł.

W 2019 r. grupa CD Projekt poniosła rekordowe wydatki na produkcję gier i nowych technologii, które wyniosły 165 mln zł.

Skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec roku osiągnęło poziom 386 mln zł.

W związku z pandemią koronawirusa, od połowy marca cały zespół CD Projekt pracuje zdalnie.