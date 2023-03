CD Projekt zwiększył zyski o dwie trzecie. I to pomimo braku premier

W ubiegłym roku grupa CD Projekt o kilka procent zwiększyła przychody, ale dzięki znacznemu spadkowi kosztów zyski wzrosły (zależnie od poziomu) od 11 proc. do 79 proc. Zysk netto zwiększył się o dwie trzecie.

„Miniony rok był czasem stawiania fundamentów pod przyszłość franczyzy „Cyberpunka”. Intensywnie pracowaliśmy nad grą, czego efektem były kolejne aktualizacje i edycja gry na najnowszą generację konsol. Jednym z kluczowych wydarzeń była bardzo pozytywnie przyjęta premiera serialu anime „Cyberpunk: Edgerunners”, która sprawiła, że do gry dołączyło wielu nowych graczy, ale też i tych, którzy już wcześniej odwiedzili Night City. Udowodniła ponadto, że stawianie na transmedia, a więc zwiększanie zaangażowania w ramach naszych marek i poszerzanie ich zasięgu na inne pola elektronicznej rozrywki, to słusznie obrany kierunek rozwoju” – napisał w komentarzu do wyników Adam Kiciński, prezes CD Projekt i dodał, że kolejnym elementem wspierającym „Cyberpunka” będzie wydanie w tym roku dużego dodatku „Widmo Wolności”.

Spadek kosztów sprzedaży o jedną czwartą poprawił wyniki

W ubiegłym roku grupa CD Projekt zwiększyła przychody o 7,3 proc., dochodząc do 952,576 mln złotych, przy czym przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 767,499 mln zł i były wyższe rok do roku o 11 proc. Spadły natomiast przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów spadły o 2,5 proc., do 243,974 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 708,602 mln zł, co oznacza wzrost o 11,1 proc.

W ubiegłym roku o jedną czwartą spadły koszty sprzedaży, więc zysk z działalności operacyjnej sięgnął 377,347 mln złotych, co oznacza wzrost o 62 proc. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 393,185 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego o 79,4 mln zł. Zysk netto wzrósł natomiast o 66,1 proc., sięgając 347,093 mln zł.

CD Projekt chce stworzyć studio w Stanach Zjednoczonych

Adam Kiciński przypomniał, że w październiku 2022 roku grupa przedstawiła wizję produktową na nadchodzące lata. „To najambitniejsza strategia w historii grupy, która – jak wierzymy – wyniesie nas na nowy poziom. Działając na globalnym rynku chcemy korzystać z wiedzy i ekspertyzy topowych talentów w branży, dlatego poza wydaniem szeregu nowych tytułów, nasza strategia zakłada stworzenie studia CD Projekt RED w Ameryce Północnej” – napisał Adam Kiciński.

Z działalnością CD Projekt RED były związane najważniejsze zdarzenia jednorazowe, jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Grupa ocenia, że istotny wpływ na jej wyniki miało wydanie w 2022 roku flagowych tytułów Spółki – „Cyberpunk 2077” i „Wiedźmin 3: Dziki Gon” – w wersjach na konsole nowej generacji. Udostępnianie „Cyberpunk: Edgerunners” update 1.6 oraz premiera w serwisie Netflix wyprodukowanego w segmencie CD Projekt RED serialu anime „Cyberpunk: Edgerunner”s, wywarło zdaniem grupy, „znaczący pozytywny wpływ na sentyment wokół gry i poziom sprzedaży Cyberpunk 2077 w drugim półroczu 2022 r”.

Z drugiej strony grupa utworzyła odpisy aktualizacyjne związane z decyzją o stopniowym wygaszaniu projektu „Wiedźmin: Pogromca potworów” oraz z nakładami na prace rozwojowe związane z projektem Sirius.