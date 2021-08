CDA TV w modelu telewizji internetowej OTT rusza 9 sierpnia

CDA TV, usługa transmisji w modelu OTT, czyli linearnej telewizji w technologii over-the-top przy wykorzystaniu łącza internetowego, rusza 9 sierpnia 2021 roku. Operator portalu oferującego już tzw. wideo na życzenie na platformie VOD (Video on Demand) w ramach nowej usługi przygotował trzy różne pakiety tematyczne. Będą one dostępne tylko dla subskrybentów CDA Premium.

CDA to operator portalu CDA.pl, niezależnego serwisu rozrywkowego w Polsce, oferującego usługę VOD w ramach sekcji CDA Premium, zawierającej filmy i seriale dostarczane przez weryfikowanych dystrybutorów filmowych. Dominującymi treściami są gry online, materiały wideo oraz zdjęcia i grafiki. „Serwis tworzony jest przez i dla użytkowników", co oznacza, że wszystkie materiały, jakie można w nim znaleźć, dodawane są przez społeczność osób korzystających z portalu (tzw. User Generated Content). Tym samym działa on na zasadach zbliżonych do funkcjonowania serwisu YouTube.Według danych spółki akcyjnej na 26 lutego 2021 roku, w ramach płatnej subskrypcji dostępnych było ponad 8 350 filmów, bajek i seriali. Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 roku w serwisie znajdowało się ponad 368 tys. filmów wideo z kategorii CDA Premium Free, dodanych przez zweryfikowanych partnerów i agencje MCN, współpracujące ze spółką.