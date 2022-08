CDA w drugim kwartale notuje wzrost przychodów i spadek zysku netto

Popularny polski serwis do oglądania filmów online, CDA w drugim kwartale 2022 roku odnotował ponad 16,7 mln zł przychodów, czyli o 150 tysięcy złotych w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku.

W drugim kwartale 2022 roku spółka wypracowała zysk netto w kwocie około 4,5 mln zł, wobec 4,6 mln zł wygenerowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ujęciu narastającym zysk netto przekroczył 9,5 mln zł.



Według CDA spadek związany jest m.in. z intensyfikacją presji inflacyjnych, co widoczne jest przede wszystkim w zakresie wzrostu kosztów usług obcych.



Zysk operacyjny spółki za drugi kwartał 2022 roku wyniósł niemal 5,5 mln zł i był na poziomie nieznacznie niższym w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W pierwszym półroczu 2022 roku CDA wypracowało EBIT na poziomie 11,7 mln zł. To wynik lepszy od ubiegłorocznego o ok. 151 tysięcy złotych.



Stosunkowo płaski wzrost przychodów rok do roku spółka tłumaczy m.in. efektem wysokiej bazy związanym z tym, że w II kwartale 2021 roku abonenci chętniej korzystali z usługi CDA Premium z uwagi na obostrzenia covidowe wprowadzone w kwietniu i maju (częściowy lockdown).

Ponadto zwraca uwagę na sezonowość swojej działalności, ponieważ użytkownicy portalu wykazują wzmożoną aktywność w okresie zimowym, sprzyjającym spędzaniu czasu w domu, a w okresie letnim aktywność ta spada.



Czerwiec 2022 roku był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce, co przełożyło się na mniejszą aktywność w obszarze konsumowania treści VOD. Na koniec czerwca liczba aktywnych subskrypcji CDA Premium oraz pakietów Start oraz Podstawowy w ramach oferty CDA TV wyniosła 422 825.



Z kolei sprzedaż miesięcznych abonamentów CDA Premium oraz CDA TV wyniosła w drugim kwartale 2022 roku 16,1 mln zł, co stanowiło ponad 96 procent przychodów spółki.