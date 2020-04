CDA zadowolone z pierwszego kwartału 2020 roku

Sprzedaż CDA SA w okresie styczeń-marzec 2020 roku wyniosła około 13 mln zł, co stanowi wzrost o 46,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Główne źródło przychodów stanowi sprzedaż abonamentów CDA Premium, a wpływy z tego tytułu wyniosły ok. 11,85 mln zł. Na koniec marca 2020 r. liczba subskrybentów wyniosła 266,3 tys., to jest o 43 proc. więcej wobec marca 2019 roku.

Spółka podała, że w związku z epidemią koronawirusa SARS CoV-2 i pandemią Covid-19 obserwuje zwiększenie zainteresowania usługą CDA Premium, szczególnie w kanale aplikacji dedykowanej na telewizory i urządzenia mobilne.

W ubiegłym roku spółka w znaczący sposób zintensyfikowała działania rozwojowe w tym segmencie, a dalszy rozwój stanowi priorytet.

Do końca grudnia 2019 r. dedykowaną aplikację CDA na telewizory i urządzenia mobilne pobrano 4,3 mln razy, natomiast do końca marca 2020 roku ilość pobrań zwiększyła się o 1 mln, tj. 5,3 mln instalacji na wszystkich urządzeniach.