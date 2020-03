CDC rekomenduje typy zarostu pod maseczkę ochronną

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wskazało rekomendowane typy zarostu pod maseczkę ochronną. Według centrum większość wąsów nie powinna sprawiać problemów, ale brody mogą powodować powstawanie szczelin, przez które przedostaną się zarazki.

Serwis The Verge przypomniał, że CDC przygotowuje się obecnie na potencjalną epidemię wirusa na terytorium USA. Choć maseczki ochronne jest obecnie są popularne, to centrum nie rekomenduje ich używania do ochrony przed zakażeniem, a dopiero wtedy, gdy ktoś przejawia już symptomy choroby.

Swego czasu CDC opublikowało jednak infografikę, informującą, jakie typy zarostu są kompatybilne z maseczkami ochronnymi. Jak pokazuje, w przypadku osoby gładko ogolonej maseczka ściśle przylega do twarzy, chroniąc przed przedostawaniem się patogenów w obie strony.

Problemem nie są też typy zarostu całkowicie mieszczące się pod maseczką i niewychodzące na policzki czy szyję. Mniej bezpieczne są zaś wąsy i brody na tyle obfite, że naciskają na maseczkę lub wystają spod niej.

Już kilkudniowy zarost na całej twarzy nie jest rekomendowany przez CDC. Niewskazane są schodzące poniżej linii szczęki "kozie bródki", ale także pełne brody, oraz obfite bokobrody. Można nosić zarost typu "soul patch" czy krótkie bokobrody, niedocierające do poziomu maseczki.

Większość wąsów nie powinna wpływać na szczelności skuteczność maseczki. Do bezpiecznych zdaniem CDC stylów zaliczają się m.in. wąs klasyczny, w stylu Franka Zappy czy cienki wąsik. Jednak już przy wąsie w podkowę trzeba uważać, by nie był on za długi. Rozszczelnieniem maseczki grożą też wąsy typu Fu Manchu i angielski, których końce wykraczają poza obręb maseczki.

The Verge zaznacza, że infografika nie powstała specjalnie z powodu trwającej obecnie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i pochodzi z wcześniejszych zasobów centrum. Została opracowana w listopadzie 2017 r. przy okazji internetowych akcji - "listopada bez golenia się" (ang. No-Shave November) i Wąsopada (ang. Movember), podnoszących świadomość społeczną w tematyce problemów zdrowotnych mężczyzn.