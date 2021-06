CEBINA uruchamia środkowoeuropejski akcelerator biotechnologii

CEBINA, inkubator i akcelerator biotechnologii z siedzibą w Wiedniu, ogłosiła uruchomienie Danube Labs. To projekt partnerski z Evotec SE, firmą farmaceutyczną notowaną na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Celem jest rozwijanie najnowocześniejszych przedsięwzięć biotechnologicznych pochodzących z uczelni i instytucji badawczych z Europy Środkowo-Wschodniej. Plany zakładają w szczególności przyspieszenie badań naukowych na wczesnych etapach w zakresie opracowywania i rozwijania nowych leków.

Biotechnologiczne partnerstwo

Danube Labs to najnowsze partnerstwo Evotec w ramach programu BRIDGE, którego celem jest poszukiwanie obiecujących projektów badawczych na uczelniach.- Chcemy przyspieszyć przejście z wczesnych etapów badań nad nowymi lekami w środowisku akademickim na konkretny produkt oferowany pacjentom. Dzięki współpracy z CEBINA mamy szansę odszukać i zweryfikować obiecujące i innowacyjne badania w Europie Środkowo-Wschodniej - wyjaśnia dr Mark Slack, wiceprezes ds. partnerstwa z uczelniami w Evotec.CEBINA GmbH to środkowoeuropejski inkubator i akcelerator biotechnologii (Central European Biotech Incubator and Accelerator). Jest spółką z siedzibą w Austrii, której celem jest wspieranie projektów z dziedziny nauk biologicznych, a także znajdujących się na wczesnym etapie badań w kierunku opracowywania nowych leków i najnowocześniejszych technologii.CEBINA wyszukuje realizowane na uczelniach projekty o potencjale rozwoju produktów, które mogą dać początek nowym spółkom. Prowadzi także własne projekty badawczo-rozwojowe, w szczególności w zakresie chorób zakaźnych. Oferuje również obiekty biurowe i laboratoria, badania własne oraz pomoc finansową i w zakresie zarządzania spółkom biotechnologicznym na wczesnym i średnim etapie rozwoju.Evotec SE to spółka z dziedziny nauk biologicznych o wyjątkowym modelu biznesowym w zakresie opracowywania i rozwijania wysoce efektywnych produktów leczniczych i udostępniania ich pacjentom. Multimodalna platforma spółki obejmuje połączenie innowacyjnych technologii, danych i nauki w zakresie odkrywania, rozwijania i produkcji nowej klasy produktów farmaceutycznych.Firma wykorzystuje swoją Data-driven R&D Autobahn to Cures, opartą na danych „autostradę B+R do leków”, przeznaczoną do rozwijania projektów własnych oraz w ramach sieci partnerów obejmującej 20 firm farmaceutycznych i ponad 800 spółek biotechnologicznych, instytucji akademickich i innych podmiotów z sektora opieki zdrowotnej. Prowadzi działalność w dotychczas słabo rozpoznanych obszarach terapeutycznych, w tym w neurologii i onkologii, jak również w obrębie chorób metabolicznych i zakaźnych.