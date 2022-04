Centra danych powstaną na Księżycu

Amerykański startup Lonestar chce wysłać pierwsze serwery na Księżyc już w przyszłym roku. Powinny one pracować tam w sposób szczególnie przyjazny dla środowiska i bezpieczny – informuje Heise Online. Pierwsi klienci już są, a firma zapewniła sobie możliwość lotu w kosmos.

Aby móc zabezpieczyć dane i zapewnić moc obliczeniową nawet w naprawdę poważnych sytuacjach awaryjnych, amerykański startup chce zainstalować małe centra danych daleko poza Ziemią, na Księżycu.

Pierwsze testy na ziemskim satelicie mają odbyć się już w tym roku, a pierwsze małe centrum danych ma zostać tam wysłane w przyszłym roku. Dzięki tej technologii firma chce być w stanie w przyszłości obsługiwać segment premium branży chmurowej w szczególnie przyjazny dla środowiska i bezpieczny sposób.

- Dane są najważniejszą walutą ludzkości. W prawie wszystkim, co robimy, na nich się opieramy i są one dla nas zbyt ważne, aby lokalizować je w coraz bardziej kruchej biosferze Ziemi. Największy satelita naszej planety, księżyc, jest idealnym miejscem do bezpiecznego przechowywania naszych danych w przyszłości - mówi założyciel Lonestar Chris Stott. - Choć technologia na Księżycu będzie kosztowała więcej niż na Ziemi – dodaje.

Lonestar zarezerwował już sobie możliwość lotu z amerykańską firmą Intuitive Machines. Planuje kilka bezzałogowych lotów na Księżyc i otrzymuje na to od NASA w dwóch transzach ponad 150 mln dol.

Pierwsza misja IM-1 miała wystartować w 2021 roku, obecnie planowana jest na ten rok. W ramach kolejnej misji IM-2, zaplanowanej na 2023 rok, Lonestar chce przeprowadzić serię zaawansowanych testów serwisowych.

Kilogramowy ładunek będzie miał 16 terabajtów przestrzeni dyskowej na pokładzie i będzie pracował na Księżycu przez około dwa tygodnie. Firma złożyła też wniosek o częstotliwości do komunikacji z systemem.

Oczekuje się, że przyszłe centra danych będą przenosić się na Księżyc za 15 do 20 lat – prognozuje Heise Online.