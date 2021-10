Centra danych się zazielenią. Unia szykuje nowe regulacje

Według różnych szacunków zapotrzebowanie na energię elektryczną w europejskich centrach danych może wzrosnąć do 2030 roku o około 1/3 . W związku z tym Komisja Europejska planuje nowe regulacje, zgodnie z którymi operatorzy tego typu placówek będą musieli zdawać sprawozdania ze wskaźników zrównoważonego rozwoju. A to oznacza konieczność inwestowania w zieloną energię.

W przypadku energii odnawialnej problemem jest oczywiście stosunkowo duża niestabilność jej dostaw. By temu zapobiec można oczywiście inwestować we własne systemy magazynowania energii, ale jest to na razie drogie rozwiązanie. Alternatywnie można też korzystać z rozproszonych rezerw mocy i infrastruktury centrów danych. Możliwości udziału zasilaczy awaryjnych (UPS) w usługach regulacyjnych sieci energetycznej takich jak FFR (Fast Frequency Response, szybka reakcja na zmiany częstotliwości) mogą w przypadku awarii zasilania i zakłóceń w dostawie mocy ze źródeł odnawialnych pomagać w utrzymaniu stabilności systemu.Zobacz także: Chmura obliczeniowa ograniczy emisję CO2 o ponad miliard ton - Branża przetwarzania informacji jest jednym z głównych konsumentów energii. Operatorzy centrów danych starają się minimalizować swój wpływ na środowisko poprzez wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań i kupowanie energii z OZE. Rośnie ich wydajność, dzięki czemu ta sama ilość mocy umożliwia przetworzenie znacznie większej ilości danych. Nie oznacza to jednak, że nie są potrzebne dalsze działania. Propozycje nowych regulacji unijnych mogą stworzyć grunt pod wprowadzanie kolejnych limitów emisji i innych przepisów dotyczących śladu środowiskowego w branży centrów danych - ocenia Rafał Kryk.Propozycja Komisji Europejskiej nie została jeszcze ratyfikowana, proces ten potrwa kilka lat. Kierunek jest jednak jasny: operatorzy centrów danych będą musieli stawać się czynnikiem napędzającym popyt na zieloną energię, aktywnie włączając się politykę klimatyczną Unii.