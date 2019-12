Centra danych to infrastruktura krytyczna. Coraz bardziej energochłonna

Do 2025 r. liczba serwerowni na świecie może zwiększyć się o nawet 226 proc. Postępująca cyfryzacja wszystkich dziedzin życia sprawia, że konieczna jest budowa kolejnych centrów danych, które jednocześnie stają się kluczową infrastrukturą krytyczną. Będą one generować też coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Kosztowne awarie serwerowni

Dziejowe wyzwanie

Ponadto, jak podkreślił Wojciechowski, dziś procesy produkcyjne są tak bardzo zautomatyzowane i zrobotyzowane, że nie mogą następować przerwy w zasilaniu. Niekontrolowane zatrzymanie linii produkcyjnej może spowodować jej uszkodzenie, a im dłuższy przestój, tym większa wygenerowana strata.Pamiętajmy również, że wszystkie instytucje państwowe przetwarzają i gromadzą dane. To od ich bezpieczeństwa i dostępności zależy sprawne działanie całego państwa.Z ogólnoświatowych badań firmy Vertiv wynika, że 1 na 10 awarii centrów danych powoduje straty w wysokości ponad 1 mln dolarów. Blisko 30 proc. z nich to koszt między 100 tys. a 1 mln dolarów, a 60 proc. - poniżej 100 dolarów.- Oczywiście większość systemów ma zasilanie awaryjne, lecz 100-procentowej gwarancji nigdy nie ma, że wszystko będzie działać non-stop - stwierdził Wojciechowski.Dodał, że dobrze zaprojektowane centrum danych powinno być niezależne od zasilania zewnętrznego - głównym źródłem zasilania ma być opalany paliwem agregat prądotwórczy. Natomiast system zasilania awaryjnego ma podtrzymać pracę obiektu nim zostanie uruchomiony agregat.Większość właścicieli centrów posiada umowy z dostawcami paliw, którzy mają podtrzymywać dostawy. Teoretycznie takie centrum danych może wówczas działać nawet w realiach blackoutu w swoim otoczeniu.- Wyzwaniem na właścicieli centrów są też zmiany klimatyczne. Producenci serwerów dopuszczają coraz większą tolerancję urządzeń pod względem temperatury oraz wilgotności powietrza. To generuje zmiany w systemach chłodzenia, a trzeba pamiętać, że klimatyzacja stanowi główny koszt utrzymania centrum danych - podkreślił Wojciechowski.Z badań, które przeprowadziły pod koniec 2018 r. firmy Atmat i Audytel wynikało, że koszty energii elektrycznej niezbędnej do zasilania typowej 100-metrowej firmowej serwerowni w ciągu 20 lat mogą wynieść ok. 12 mln zł. Trzeba jednak pamiętać, że przy prognozowanych wzrostach cen energii te wyliczenia mogły być dosyć optymistyczne.- Duże serwerownie mają zapotrzebowanie na energię na poziomie 5-6 MW, ale w przypadku tych największych, znajdujących się nad Atlantykiem, gdzie kluczowa jest szybkość przesyłu danych między kontynentami, buduje się już centra z zapotrzebowaniem na poziomie kilkuset MW - zaznaczył Wojciechowski.Niebezpieczna dla tego typu obiektów są też spadki i wzrosty napięcia w sieci energetycznej, a zjawisko to może narastać wraz z coraz większym przyrostem mniej stabilnych, odnawialnych źródeł energii, czyli wiatraków i fotowoltaiki. To również od systemu zasilania awaryjnego zależy filtrowanie niebezpiecznych dla serwerowni skoków napięcia.Upowszechnienie sieci 5G, która wielokrotnie przyspieszy przesył danych, będzie napędzać dalszy rozwój centrów danych.Sieć 5G pozwoli na rozwój takich dziedzin jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, przesyłanie materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości ultra HD i HD, cyfrowa opieka zdrowotna oraz inteligentne domy, budynki, fabryki i miasta.Jednak według badań przeprowadzonych przez firmy Vertiv oraz 451 Research samo wdrożenie technologii 5G będzie najtrudniejszym i wywierającym największy wpływ procesem usprawniania infrastruktury sieciowej, jakiego kiedykolwiek doświadczyła branża telekomunikacyjna.Branża telekomunikacyjna spodziewa się pierwszych komercyjnych zastosowań sieci 5G w latach 2020-2021, jednak na pełne wdrożenie nowej technologii potrzeba będzie kilku lat. Tempo będzie nadawać Ameryka Północna.Zobacz więcej: Na pełne wdrożenie technologii 5G potrzeba kilku lat Wywodząca się z USA firma Vertiv jest dostawcą infrastruktury IT związanej m.in. z zasilaniem i chłodzeniem serwerowni i obiektów przemysłowych.Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Roczne przychody Vertiv przekraczają 4 mld dolarów. Vertiv Poland zatrudnia ok. 70 osób, a poza rynkiem polskim spółka jest też odpowiedzialna za Litwę, Łotwę i Estonię.