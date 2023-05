Centrum e-Zdrowia: są trudności z e-skierowaniami, trwają prace nad usunięciem problemu

Są trudności z zapisem i odczytem e-skierowań; trwają prace nad usunięciem problemu – poinformowało w czwartek Centrum e-Zdrowia.

E-skierowanie wystawiane jest do szpitala, do lekarza specjalisty, na zabieg, badanie i do sanatorium.

"Informujemy, że występują trudności z zapisem i odczytem e-skierowań. Trwają prace nad usunięciem problemu. Za utrudnienia przepraszamy" - podało w czwartek centrum na Twitterze.

Centrum e-Zdrowia jest państwową jednostką budżetową, zarządza ponad 50 centralnymi systemami IT, w tym systemem e-zdrowie, rejestrami medycznymi, systemami wspomagającymi profilaktykę i leczenie oraz dziedzinowymi systemami teleinformatycznymi.