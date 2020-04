CERN powołał wydział specjalny do walki z Covid-19

Europejska Organizacja Badan Jądrowych (CERN) stworzyła wydział specjalny do prac nad produkcją środków do walki z pandemią Covid-19. W ramach projektu CERN dostarczy m.in. tonę żelu antybakteryjnego, maski, osłony na twarz oraz respiratory.

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej organizacja, specjalny wydział o nazwie "CERN against Covid-19" powołany został przez szefową instytucji pod koniec marca.

"CERN jest wiodącym na świecie laboratorium specjalizującym się w fizyce cząstek elementarnych i pokrewnych technologiach. Jako takie dysponuje takimi zasobami, jak akcelerator LHC, sieć obliczeniowa WLCG, wyspecjalizowane zaplecze projektowe i prototypowe, zaawansowane technologie, jak i ekspertami specjalizującymi się w zakresie od nauki i inżynierii po industrializację. Chcemy wykorzystać nasze zasoby i kompetencje, żeby wspomóc walkę z pandemią Covid-19" - zapisała w oświadczeniu dyrektor generalna CERN Fabiola Gianotti.

Organizacja rozpoczęła już produkcję tony żelu antybakteryjnego, który trafić ma do lokalnych zespołów reagowania kryzysowego. CERN wykorzystuje też swoje drukarki 3D do wsparcia produkcji środków ochronnych, takich jak osłony na twarz dla lekarzy czy ekrany ochronne z Plexi. Trwają badania nad możliwością wykorzystania technologii fizyki cząstek elementarnych do prac nad stworzeniem szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego Covid-19.

Eksperci z CERN pracują również nad stworzeniem modelu respiratora HEV. Zespół fizyków i inżynierów chce wykorzystać przy jego budowie te same typy systemów regulujących przepływ gazu, jakie wykorzystywane są w detektorach cząstek elementarnych. Respiratory typu HEV mogłyby być stosowane u pacjentów w łagodnej fazie choroby lub podczas ich powrotu do zdrowia. Odciążyłoby to bardziej specjalistyczne maszyny, które mogłyby zostać zarezerwowane dla najcięższych przypadków.

Jak poinformowała Europejska Organizacja Badań Jądrowych, pierwszy prototyp maszyny postał już 27 marca. Co ważne respirator zbudowany został w niedrogich i dostępnych na rynku gotowych części.

CERN poinformował, że w ramach projektu współpracuje zarówno z lokalnymi szpitalami i organizacjami zdrowia, jak i ekspertami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Europejska instytucja badawcza planuje również wypuścić na rynek swoje produkty do walki z Covid-19 pod bezpłatną i otwartą licencją CERN Open Hardware Licence. Dzięki temu urządzenia mogłyby być dostosowywane do lokalnie obowiązujących przepisów i produkowane wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.