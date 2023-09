CERT Polska ostrzega: oszuści w e-mailach podszywają się pod Urząd Zamówień Publicznych

Trwa groźna, wiarygodnie wyglądająca kampania mailowa, w której oszuści podszywają się pod Urząd Zamówień Publicznych - ostrzega CERT Polska, zespół NASK zajmujący się zagrożeniami w sieci.

Zespół CERT Polska przed kampanią mailową ostrzegł na Twitterze, publikując przykład wiadomości rozsyłanej przez oszustów.

"Uwaga, trwa groźna, wiarygodnie wyglądająca kampania mailowa, w której oszuści podszywają się pod @UZP_GOV_PL (Urząd Zamówień Publicznych - PAP)" - podkreślają eksperci.

Oszuści piszą w e-mailu, że jest to "publiczne zawiadomienie skierowane do wszystkich firm i dostawców w związku z kontraktami rządowymi na dostawy". CERT Polska podkreśla, że w załączniku dołączanym do tej wiadomości znajduje się złośliwe oprogramowanie GuLoader.

"Pamiętajcie, żeby takie wiadomości zgłaszać nam za pomocą formularza dostępnego na https://incydent.cert.pl" - przypominają eksperci.