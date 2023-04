CeZ: już 17 mln osób korzysta z Internetowego Konta Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta w niecałe 4 lata od uruchomienia zyskało już 17 mln użytkowników. To bezpieczny i wygodny sposób, by otrzymać e-receptę lub e-skierowanie, sprawdzić historię leczenia, wybrać lekarza czy złożyć zamówienie na EKUZ – przekazało w poniedziałek Centrum e-Zdrowia.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatny portal Ministerstwa Zdrowia, który został uruchomiony w maju 2019 r. Przez ten czas udało mu się przekonać do siebie ponad 17 mln użytkowników. Z badania "e-Usługi w ochronie zdrowia", przeprowadzonego w listopadzie 2022 r. przez fundację My Pacjenci, wynika, że IKP zna 94 proc. Polaków, a blisko 81 proc. osób ocenia je dobrze i bardzo dobrze.

IKP ma ponad 44 proc. osób. Jest bardziej popularne wśród kobiet, bo ich udział w założonych kontach to prawie 53 proc. Najwięcej kont aktywowały osoby w wieku 35-44 lata (3,34 mln).

Najaktywniejszym regionem, jeśli chodzi o powszechność posiadania Internetowego Konta Pacjenta, jest woj. mazowieckie. Aktywowano tutaj ponad 2,7 mln kont, co daje prawie 50 proc. osób używających IKP względem populacji tego regionu.

W ostatnich czterech latach działania Internetowe Konto Pacjenta to m.in. ponad 250 mln wystawionych e-recept, blisko 119 mln wystawionych e-skierowań, 103,6 mln elektronicznych dokumentów medycznych, 515,6 mln zgłoszonych zdarzeń medycznych.

Centrum e-Zdrowia przypomniało również, do czego może służyć IKP. Znajdzie się na nim m.in.: e-recepty (z informacją o refundacji i sposobie ich dawkowania oraz możliwością zamawiania e-recept na stałe leki); e-skierowania (na leczenie specjalistyczne, badania, do sanatorium); e-zwolnienia; informację o lekach (można sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce); listę używanych wyrobów medycznych zrefundowanych przez NFZ; formularz zmiany lekarza/pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej; wniosek o wydanie EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; historię wizyt w przychodni/u lekarza oraz innych zdarzeń medycznych, również finansowanych prywatnie; elektroniczną dokumentację medyczną (EDM), np. wyniki i opisy badań, diagnozy lekarzy, wypis ze szpitala, dokumenty z SOR, o ile lekarz lub placówka umieścili ją w systemie; Unijny Certyfikat COVID (UCC) czy informację o wysokości opłaconych składek.

"Jako rodzic, który zgłosił dziecko do ZUS, masz dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. Możesz upoważnić kogoś do wglądu do konta lub odebrania i zrealizowania Twojej e-recepty" - dodało CeZ.