ChargePoint i operatorzy zajazdów z USA będą rozwijać sieć ładowarek EV

ChargePoint, operator ładowarek dla aut elektrycznych (EV) wraz z amerykańskim stowarzyszeniem operatorów zajazdów dla ciężarówek NATSO ogłosił inicjatywę na rzecz rozwijania sieci ładowania pojazdów zasilanych prądem - podała w czwartek agencja Reutera.

Stowarzyszenie NATSO (wcześniej National Association of Truck Stop Operators) zrzesza właścicieli i operatorów ponad 1,7 tys. zajazdów i postojów dla ciężarówek na terytorium USA. ChargePoint jest zaś operatorem, choć nie posiadaczem, ponad 108 tys. ładowarek EV na świecie, głownie na terytorium USA.

Firmy ogłosiły w czwartek założenie inicjatywy National Highway Charging Collaborative (NHCC), której celem jest instalacja tzw. ładowarek poziomu drugiego oraz DC w ponad 4 tys. lokalizacji wzdłuż autostrad i na mniej zaludnionych obszarach wiejskich. Mm to być wykonane do 2030 r.

Według planu w ciągu następnej dekady ze źródeł prywatnych i publicznych zebrane będzie ok. 1 mld USD finasowania na upowszechnianie pojazdów elektrycznych na rynku motoryzacyjnym.

"Umożliwienie transportu pojazdami elektrycznymi na dalekie dystanse oraz wyposażenie wiejskich społeczności w dostęp do uniwersalnych ładowarek EV jest kluczowe. Musimy zacząć rozszerzać te aspekty już dziś" - wskazał szef ChargePointa Pasquale Romano.

Reuter przypomniał, że obecnie po amerykańskich drogach jeździ jedynie parę milionów aut elektrycznych. W maju 2019 r. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) prognozowała jednak, że liczba ta może wzrosnąć w przeciągu dekady do 130 mln.

"Wydaje się jasne, że elektryczność będzie następną generacją paliwa. Chcemy więc upewnić się, że nasi członkowie będą przygotowani do zaspokojenia potrzeb konsumentów" - wskazała szefowa NATSO Lisa Mullings.

ChargePoint planuje rozwinąć swoją globalną sieć operatorską z 108 tys. do 2,5 mln ładowarek do 2025 r. Firma szacuje, że obecnie posiada ok. 70 proc. rynku komercyjnego ładowania pojazdów elektrycznych na terytorium USA.

Założony w 2007 r. operator zebrał dotychczas ponad 538 mln USD. Wsparły go już m.in. Daimler, BMW, Siemens, Chevron czy America Electric Power.