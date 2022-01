Chatbot pociesza pacjentów w czasach pandemii

"Rozmowa" z chatbotem poprawiła nie tylko psychiczne, ale i fizyczne zdrowie pacjentów, których planowane operacje wymiany stawów opóźniła pandemia COVID-19 - informuje "Journal of Arthroplasty".

Jak wykazali naukowcy z Pennsylvania State University, zautomatyzowany system wiadomości tekstowych oparty na technikach psychoterapeutycznych pozwolił osiągnąć znaczącą poprawę zdrowia - nie tylko psychicznego, ale także fizycznego - pacjentów, których operacje opóźniły się z powodu pandemii COVID-19. Znaczącej poprawy klinicznej doświadczyło dwa razy więcej pacjentów, którzy otrzymali wiadomości tekstowe w porównaniu z tymi, którzy ich nie dostali.

"Uważamy za bardzo znaczące, że dostrzegliśmy korzyści zarówno w zakresie zdrowia psychicznego, jak i fizycznego" - powiedział główny autor badania, dr Christopher Anthony, zastępca dyrektora Hip Preservation w Penn Medicine i asystent profesora chirurgii ortopedycznej w Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania. "To pokazuje, jak ważny jest mało zbadany związek pomiędzy dobrym samopoczuciem psychicznym pacjenta a funkcjonowaniem jego stawów".

Wobec pandemii COVID-19, zwłaszcza w jej wczesnych stadiach, planowe operacje w całych Stanach Zjednoczonych zostały odroczone ze względu na wzrost liczby szpitali obciążonych leczeniem zakażonych wirusem. Wśród odsuniętych w czasie znalazły się operacje wymiany bolących stawów. W związku z tym Anthony i inni chcieli pomóc pacjentom w radzeniu sobie z bólem i dać im nadzieję.

Zespół badawczy zastosował zautomatyzowany system dwa razy dziennie dostarczający wiadomości tekstowe pacjentom, których operacja wszczepienia endoprotezy stawu została odroczona. Każdy tekst opierał się na koncepcji psychoterapeutycznej zwanej Terapią Akceptacji i Zaangażowania (ACT), która kładzie nacisk na koncentrację na własnych celach pacjenta dotyczących jego samego i jego zdrowia, jednocześnie bezpośrednio odnosząc się do uczucia bólu lub rozczarowania.

Przykładowa wiadomość: "Jeśli odczuwasz dzisiaj jakiś ból, zachęcamy, abyś to przyznał, a następnie skupił się na rzeczach w Twoim życiu, które są dla Ciebie najważniejsze".

90 pacjentów podzielono losowo na dwie grupy - jedna otrzymywała wiadomości tekstowe. Każdy pacjent uczestniczył w badaniu przez dwa tygodnie, a jego stan oceniano klinicznie na początku i na końcu tego okresu.

Pacjenci zapisani do systemu wiadomości tekstowych uzyskali generalnie lepsze wyniki, z wyjątkiem lęku - w tej kategorii żadna z grup nie wykazała poprawy. Pod względem zdrowia psychicznego 31 proc. pacjentów otrzymujących SMS-y doświadczyło klinicznie znaczącej poprawy, w porównaniu do 25 proc. nieotrzymujących SMS-ów. Podczas gdy 15 proc. osób biorących udział w programie SMS-owym doświadczyło pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, wśród nieotrzymujących SMS-ów było ich ponad dwa razy więcej.

Spośród osób, które otrzymywały SMS-y, 38 proc. zgłosiło poprawę zdrowia fizycznego w okresie badania, w porównaniu do zaledwie 17 proc. osób, które nie otrzymały SMS-ów. W badaniach związanych ze stanem ich stawów około 24 proc. pacjentów otrzymujących wiadomości tekstowe odnotowało znaczną poprawę. Natomiast tylko 2,5 proc. tych, którzy nie otrzymali wiadomości zauważyło taką samą poprawę.

Program SMS-ów jest tym samym, którego Anthony używał wcześniej, aby powoli zmniejszyć liczbę pigułek opioidowych na receptę stosowanych przez pacjentów po operacji wymiany stawów. Jak się okazało, dzięki SMS - om przyjmowali oni o jedną trzecią mniej opioidów, a jednocześnie mniej odczuwali ból.

"Chcielibyśmy, aby nasze metody były wykorzystywane przez innych i wdrażane w praktyce, biorąc pod uwagę bieżące potrzeby pandemii" - powiedział Anthony. "Naprawdę uważamy, że to może pomóc niektórym ludziom".