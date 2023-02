Chatboty napędzają dobre wyniki LiveChat Software

Spółka technologiczna LiveChat Software podała w komunikacie, że w trzecim kwartale roku obrachunkowego 2022/2023, czyli od początku października do 31 grudnia 2022 roku, miała prawie 86 milionów złotych przychodów netto i ponad 47 milionów zysku netto.

LiveChat Software w trzecim kwartale roku obrachunkowego 2022/2023 czyli od początku października do końca grudnia 2022 roku miała przychody na poziomie 85,9 milionów złotych, co oznacza wzrost o 53 procent w stosunku do analogicznego okresu roku minionego. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł nieco ponad 47 milionów złotych i był wyższy o 59 procent niż przed rokiem

W tym czasie EBITDA wyniosła około 55 milionów złotych co oznacza wzrost o 56 procent. EBITDA to zysk operacyjny przez potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

LiveChat Software to spółka informatyczna oferująca usługi wspierające sprzedaż i obsługę klienta. Oferowane rozwiązania służą do szybkiego i intuicyjnego kontaktu klientów odwiedzających strony "www" z pracownikami firmy.

Z produktów korzysta blisko 25 tysięcy podmiotów, w tym tak znaczące, jak Bosch, LG, Samsung czy Philips. Blisko 80 procent przychodów pochodzi z kontraktów realizowanych w Stanach Zjednoczonych.

Obok klasycznych internetowych rozwiązań oferowane są także usługi z wykorzystaniem czatbotów czyli programów komputerowych, które pozwalają na symulowanie i przetwarzanie ludzkiej mowy umożliwiające interakcję zarówno z urządzeniem cyfrowym jak z prawdziwą osobą.

Wciągu ostatniego roku akcje spółki na warszawskiej GPW zdrożały o 55 procent, a od stycznia tego roku już o kolejnych 30 procent. Na dzisiejszym zamknięciu notowania Live Chat Software wzrosły o 1 procent do 140 złotych za jedną akcję.

Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od kwietnia 2014 roku.