Chatboty pomagają K2 w wypracowaniu bardzo dobrych zysków

K2 Holding po trzech kwartałach 2022 roku zwiększył przychody do 81,43 milionów złotych z 75,09 milionów przed rokiem. Zysk netto wzrósł z 3,24 milionów złotych w 2021 roku do 22,65 milionów złotych.

K2 Holding po trzech kwartałach 2022 roku miał skonsolidowane przychody netto na poziomie 81,43 milionów złotych wobec 75,09 milionów złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA wyniosła 7,4 miliona złotych, a przed rokiem to było 8,13 miliona złotych. Równocześnie znacząco wzrósł zysk netto z 3,24 milionów złotych przed rokiem do 22,65 milionów pod dziewięciu miesiącach 2022 roku.

Spółka specjalizuje się między innymi w kampaniach digitalowych i kompleksowym wsparciu firm w przygotowaniu strategii. Optymalizuje także procesy biznesowe tworząc dedykowane oprogramowanie i produkty cyfrowe. W najbliższym czasie zamierza się skupić na rozwoju segmentu softwerowego. Planowane jest także zaktualizowanie strategii na kolejne lata.

Jeszcze we wrześniu zapowiadano, że w IV kwartale 2022 roku zostaną zaprezentowane szczegóły zmian, ale wiele wskazuje na to, że stanie się to dopiero w przyszłym roku.

- Na pewno będziemy stawiać na rozwój software. Na pewno też będzie rósł PerfectBot, bo zawarliśmy transakcję umożliwiającą jego finansowanie, a jeśli chodzi o biznesy marketingowe to będziemy realizować przegląd opcji - powiedział prezes Paweł Wujec.

K2 Holding podpisał we wrześniu umowę inwestycyjną za założycielami PerfectBota oraz dwoma funduszami Venture Capital, obecnie K2 ma 50 procent udziałów w tym projekcie. PerfectBot to chatboty drugiej generacji, które potrafią zrozumieć większość pytań zadawanych przez klientów.

Dwa najbardziej zaawansowane i skuteczne chatboty działają obecnie w języku polskim na potrzeby Ikea i LPP.