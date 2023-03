ChatGPT współautorem scenariusza odcinka Miasteczka South Park

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do świata telewizji. Dowodem jest najnowszy odcinek serialu “Miasteczko South Park” zatytułowany “Deep Learning”. Końcowy fragment scenariusza tej produkcji została wygenerowana przez ChatGPT.

Narzędzie pojawia się w końcowych napisach obok nazwiska scenarzysty Trey’a Parkera.

Głównym tematem najnowszego odcinka 26. sezonu "Miasteczka South Park" jest sztuczna inteligencja. Główni bohaterowie odkrywają bowiem, że chatbota można używać do pisania wypracowań, a nawet wiadomości do dziewczyn. Gdy w końcu Stan zabiera głos w tej sprawie, słyszymy… robota:

"To gigantyczne firmy technologiczne wzięły Open AI, opakowały, zmonetyzowały i wypchnęły do nas najszybciej, jak tylko mogły, by nikt ich nie uprzedził. Open AI jest tak potężna, że musi być czymś, z czego każdy może korzystać, kontrolować i w czym może uczestniczyć. W przeciwnym razie sztuczna inteligencja będzie kontrolowana przez korporacje, które chcą po prostu zyskać nieuczciwą przewagę" - mówi bohater.

Sztuczna inteligencja pomaga w randkowaniu. I pisaniu wierszy

Jak donosi "Mail Online", tę przemowę Stana, w której chłopiec argumentuje, dlaczego nie należy obwiniać ludzi za korzystanie ze sztucznej inteligencji, wygenerował ChatGPT. Właśnie dlatego twórcy serialu zaznaczyli to "robotycznym" głosem. ChatGPT jest też autorem kilku SMS-ów, które Stan wysyła do swojej dziewczyny Wendy.

Pomysł ten podpowiada mu Clyde. Stan zauważył bowiem, że jego kolega ostatnio jakoś lepiej dogaduje się z dziewczynami, dlatego pyta go, skąd wie, co napisać. "ChatGPT, koleś. Ludzie używają go do pisania wierszy, podań o pracę, ale tak naprawdę jest dobry do radzenia sobie z laskami" - odpowiada Clyde i poleca koledze korzystanie z aplikacji AI.

20 milionów dolarów na inwestycję w sztuczną inteligencję

Stan początkowo się waha, ale w końcu wysyła Wendy wiadomość wygenerowaną przez ChatGPT, a dziewczyna mdleje po jej przeczytaniu. Później Stan prosi też ChatGPT o napisanie historii, której akcja toczy się w South Park, a bohaterem jest chłopak o imieniu Stan. Musi on przekonać swoją dziewczynę, że nie ma nic złego w tym, iż okłamał ją w sprawie używania sztucznej inteligencji do wysyłania jej SMS-ów.

Twórcy serialu "Miasteczko South Park" już od dłuższego czasu interesują się możliwością wykorzystania sztucznej inteligencji w produkcji filmowej. Trey Parker i Matt Stone w grudniu ubiegłego roku przeznaczyli 20 milionów dolarów na inwestycję w swoje studio AI Deep Voodoo.