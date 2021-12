Chcą pomóc polskim firmom zmierzyć się z Zielonym Ładem

Europejski Zielony Ład wyznacza cele w 48 obszarach działalności, w których będzie wywierana presja nie tylko regulacyjna, ale i rynkowa. - W 2030 roku nastąpi pewnego rodzaju przesilenie i skutki transformacji związanej z realizacją celów Zielonego Ładu będą najbardziej odczuwalne. Chcemy pokazywać przedsiębiorcom, jaka stoi przed nimi przyszłość i jak się na nią przygotować, aby właściwie zaplanować swą strategię biznesową - wypowiada się w rozmowie z WNP.PL Piotr Stankiewicz, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

To oznacza nie tylko dostosowanie się do oczekiwań wynikających z przepisów prawa, w odpowiedzi na presję regulacyjną, ale także właściwe spozycjonowanie się na rynku w nowych okolicznościach, bycie konkurencyjnym na arenie międzynarodowej, jak również odpowiadanie na potrzeby społeczne i potrzeby konsumentów.- Obecnie współpracujemy bezpośrednio z przedsiębiorcami, utrzymujemy też stałą współpracę z instytutami Łukasiewicza. Oczywiście najbardziej wymiernym efektem są konkretne projekty, które zamierzamy realizować (głównie z funduszy Horyzontu Europa), ale także z innych – w tym krajowych – środków na badania i rozwój.Nasze długofalowe cele polegają na wspieraniu przedsiębiorstw i instytutów na co dzień poprzez system szybkiej współpracy z biznesem, który nazywamy Wyzwaniami Łukasiewicza.Chcemy, aby kontakty między przedsiębiorcami i instytutami, które realizowane są w tym systemie, przynosiły możliwie najlepsze efekty.Centrum Foresightu i Współpracy Międzynarodowej jest metodą przygotowywania się na wyzwania przyszłości, związane z zastosowaniem metod społecznych do analizy trendów, analizy możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń - tak, aby móc właściwie na nie reagować.- Przede wszystkim potrzebujemy w Polsce planowania strategicznego i realizacji strategicznych polityk w obszarze innowacyjności i nauki, które pozwolą właściwie przygotować się na to, co czeka nasz kraj w perspektywie najbliższych kilku dekad.Niezbędne jest wyjście poza bieżący horyzont myślenia - spojrzenie z perspektywy dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu lat. Najbliższym dla nas w tym momencie horyzontem jest rok 2030, gdyż nastąpi w nim – według różnych analiz – pewnego rodzaju przesilenie i skutki transformacji związanej z realizacją celów Zielonego Ładu będą najbardziej odczuwalne; potem sytuacja zacznie powoli się normalizować.Istotne jest zatem, aby spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy i przygotować się na te procesy. Metodą pozostaje właśnie planowanie strategiczne.Czytaj: Łukasiewicz staje do walki o pieniądze z Horyzontu Europa - Przewidywanie traktujemy aktywnie. Kierujemy się mottem Abrahama Lincolna, który mówił, że najlepszym sposobem, by przewidzieć przyszłość, jest ją wynaleźć.Chcemy kreować przyszłość, aktywnie ją współtworzyć w trudnych czasach, które nas czekają.- Tak. Mówimy tu o procesach globalnych, międzynarodowych i nie ma sensu, żeby każdy kraj robił wszystko na własną rękę.W innych państwach też podejmuje się podobne działania, funkcjonują podobnego typu instytucje jak nasza. Chodzi o to, by połączyć siły i wspólnie stawić czoła problemom.- Współpracujemy z przedsiębiorcami, syntetyzując dla nich wiedzę na temat tego, co dla ich sektora oznacza Europejski Zielony Ład. Przykładowo: jeśli mamy firmę działającą w sektorze produkcji okien, to w obecnej sytuacji musi być ona zainteresowana nie tylko tym, z czym wiąże się Zielony Ład dla sektora budowlanego, ale również dla transportu i logistyki.Dziś w Polsce są niższe koszty pracy, więc opłaca się prowadzić fabrykę okien, które następnie są eksportowane np. do Niemiec. Ale w momencie, gdy wzrosną koszty transportu (wskutek ograniczeń dla emisji w tym sektorze), niskie koszty pracy przestaną je równoważyć i nagle okaże się, że w Niemczech jest taniej prowadzić tego typu fabrykę - mimo wysokich płac... Niemcy sami zaczną zatem wytwarzać u siebie okna.Przedsiębiorcy działający w sektorze budowlanym powinni mieć wiedzę dotyczącą własnego sektora, ale także innych, powiązanych gałęzi gospodarki. Chcemy pokazywać im, jaka stoi przed nimi przyszłość i jak na nią się przygotować, aby właściwie zaplanować swoją strategię biznesową.Czytaj: Łukasiewicz sprowadzi do Polski międzynarodowe projekty badawcze - Niezbędna jest szeroka współpraca - po pierwsze, instytutów Łukasiewicza czy szerzej - nauki i instytutów badawczych, które dostarczają pewnych rozwiązań technologicznych; po drugie - przedsiębiorców, którzy muszą zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją; po trzecie państwa i instytucji publicznych, które muszą dostarczać odpowiedniego wsparcia nie tylko regulacyjnego, ale ogólnosystemowego.Niewiele mówi się o rolnictwie, w którym oczekiwania i cele związane z Zielonym Ładem są rewolucyjne. Jak już wspomniałem, do 2030 roku musimy między innymi o 50 proc. zmniejszyć pulę stosowanych pestycydów z antybiotykami. Przewiduje się, że w efekcie Zielonego Ładu pięciokrotnie wzrośnie cena wołowiny. Przyjmuje się, że wzrosną ceny prawie wszystkich produktów rolnych, poza owocami i warzywami.Rolnicy obecnie kłopoczą się tym, jak przetrwać najbliższy rok, jak spłacić kredyty za kombajny, a nie myślą o tym, jak w perspektywie 10 lat zmienić swój model funkcjonowania. Potrzebują wsparcia nie tylko w postaci określonych technologii, które może dać Łukasiewicz, ale również w kwestii stworzenia państwowych systemów np. zarządzania danymi i zastosowania sztucznej inteligencji do tego, by monitorować poziom pestycydów w glebie - i w ten sposób realizować cele, które im wyznaczono.- Musimy zdawać sobie sprawę, że Europejski Zielony Ład zakłada różne działania. Najczęściej mówimy o nim w kontekście redukcji emisji CO2 i metanu.Tymczasem wyznacza on cele w 48 obszarach działalności. We wszystkich będzie wywierana presja nie tylko regulacyjna, ale i rynkowa. Trzeba mieć wiedzę, co w nich się dzieje, gdyż łączą się one ze sobą.Żaden przedsiębiorca nie jest w stanie śledzić zmian na taką skalę w 48 obszarach równocześnie. Ta wiedza powinna być mu przez kogoś dostarczona, przeanalizowana, zsyntetyzowana i przedstawiona z perspektywy potrzeb jego biznesu.To chcemy właśnie robić. Musi się to jednak opierać na współpracy państwa, nauki i biznesu.