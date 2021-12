Chcemy postawić tamę dla nowych technologii z Białorusi i Rosji

- Czy ktoś sobie wyobraża, żebyśmy kupili jakikolwiek sprzęt z Białorusi albo z Rosji? Nawet gdyby to był element najwyższej jakości, to nie byłoby zgody na to, żeby takie coś u nas funkcjonowało. Mówienie o tym, że technologia nie ma narodowości, to jest albo naiwność, albo coś zupełnie innego - podkreśla Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Dalej nie ma ustawy, która będzie podstawą do budowy sieci 5G w Polsce.

Nowe przepisy Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przewidują ekspercką ocenę oraz kontrolę sądową całego procesu „uwierzytelniania” technologii wykorzystywanych przy budowie sieci 5G w Polsce.

W „Rządowej ławie” z ministrem Cieszyńskim także o najnowszych zmianach w mObywatelu i o tym, co się zmieni w tej aplikacji w 2022 roku.

Nowe funkcje mObywatela