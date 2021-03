Chcemy wzmocnienia pozycji użytkownika względem dużych platform internetowych - powiedział sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Marek Zagórski podczas czwartkowej konferencji poświęconej unijnemu rozporządzeniu o usługach cyfrowych (Digital Services Act).

Rozporządzenie o usługach cyfrowych wprowadza szereg przepisów dotyczących takich usług, w tym mediów społecznościowych, platform handlu elektronicznego i innych usług cyfrowych działających w Unii Europejskiej. Dokument ten ma tworzyć ramy dla funkcjonowania usług świadczonych przez pośredników internetowych, dzięki którym użytkownicy mają dostęp do treści, towarów i usług.

"Digital Services Act powinien zapewnić, że mniejsze podmioty będą mogły rozwijać działalność w ramach jednolitego rynku wewnętrznego. Dlatego popieramy zasadę proporcjonalności i stopniowanie nakładanych obowiązków w zależności od typów i wielkości dostawców" - powiedział Zagórski. "Wszystkie podmioty muszą przestrzegać określonych wymagań, jednak największe obowiązki powinny spoczywać na bardzo dużych platformach internetowych" - ocenił.

Dodatkowo, jak powiedział Zagórski, "bardzo duże platformy internetowe, a konkretnie serwisy społecznościowe - ze względu na swój zasięg - pełnią centralną, systemową rolę w prowadzeniu debaty publicznej. Dlatego chcemy wzmocnienia pozycji użytkownika względem nich".

Według Zagórskiego w negocjacjach nad DSA należy uwzględnić m.in. to, że przepisy powinny wprowadzać przejrzystość zasad - co jest niedozwolone offline, powinno być niedozwolone również online. DSA powinien również dawać większe kompetencje regulatorom krajowym, aby zapewnić odpowiedni nadzór nad działalnością platform społecznościowych. Zarządzanie treścią na platformach powinno uwzględniać w jak największym stopniu kontekst społeczno-kulturowy kraju użytkownika, a sam użytkownik musi mieć prawo do szybkiej ścieżki sądowej - odwołania się od decyzji platformy bezpośrednio do sądu w swoim kraju.

Regulaminy świadczenia usług powinny być publikowane w zrozumiały, czytelny i przyjazny dla użytkownika sposób we wszystkich językach urzędowych państw UE. Użytkownicy powinni mieć też możliwość komunikowania się z usługodawcą w języku lub językach urzędowych państw, w których mieszkają.

Zdaniem Zagórskiego użytkownik powinien mieć również możliwość otrzymania pełnej informacji uzasadniającej w przypadku decyzji o usunięciu treści lub zawieszenia konta na platformie internetowej, a także wiedzieć, czy decyzję w jego sprawie podejmował człowiek, czy algorytm. W procesie odwoławczym powinna istnieć gwarancja możliwości zażądania rozpatrzenia i weryfikacji sprawy przez człowieka.

Same platformy internetowe powinny natomiast cyklicznie publikować sprawozdania dotyczące podejmowanych działań moderacyjnych.