Chemicy z Uniwersytetu Łódzkiego pracują nad czujnikiem do wykrywania gazowego nadtlenku wodoru

Chemicy z Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Narodowym Instytutem Chemicznym ze Słowenii, prowadzą badania nad opracowaniem przenośnych elektrochemicznych czujników gazowego nadtlenku wodoru (H2O2). Na realizację projektu pozyskano z UE ponad 1,2 mln zł.

O rozpoczęciu badań w ramach projektu "Elektrochemiczne sensory gazowe do detekcji nadtlenku wodoru", na którego realizację uzyskano ponad 1,2 mln zł z konkursu OPUS 20 + LAP NCN, poinformowała PAP specjalistka ds. promocji nauki i badań UŁ Honorata Ogieniewska.

"W projekcie skoncentrujemy się na opracowaniu przenośnych, szybkich i niezawodnych elektrochemicznych czujników gazowego nadtlenku wodoru (H2O2), zdolnych do wykrywania w miejscu występowania" - wyjaśnił dr Dariusz Guziejewski z Wydziału Chemii UŁ.

Zgodnie z założeniami badaczy mają to być małe urządzenia, łatwe do zainstalowania w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Opracowany system detekcji gazowego H2O2 będzie miał wiele zastosowań i dzięki temu znacząco poprawi jakość życia ludzi i ich bezpieczeństwo.

Nadtlenek wodoru (H2O2) ma szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym czy spożywczym; najczęściej jako środek antyseptyczny, dezynfekujący oraz sterylizujący. Jest głównym składnikiem wody utlenionej, wybielaczy czy perhydrolu. Używa się go do oczyszczania ścieków, syntezy organicznej i nieorganicznej oraz jako skutecznego środka dezynfekującego. Nadtlenek wodoru o stężeniu 85-98 proc. stosowany jest również jako utleniacz paliwa rakietowego oraz paliwa do okrętów podwodnych.

Podwyższone stężenie gazowego H2O2 w wydychanym powietrzu wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkich chorób, m.in. raka płuc i astmy. Zarówno przemysł, jak i świat naukowy, nie dysponują prostymi czujnikami umożliwiającymi szybkie wykrycie H2O2 w fazie gazowej. Odpowiedzią na te potrzeby mają być badania realizowane we współpracy z partnerem ze Słowenii pod kierownictwem prof. Valentina Mircheskiego z Wydziału Chemii UŁ.

Projekt łączy słoweńską grupę badawczą z Narodowego Instytutu Chemii, doświadczoną w elektrochemicznej detekcji gazów oraz polską grupę z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, mającą doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych technik elektrochemicznych do zaawansowanych badań w zakresie mechanizmów i kinetyki reakcji elektrodowych oraz analitycznego oznaczania substancji na poziomach śladowych.

"Będziemy łączyć eksperymentalną, łatwą do zastosowania pracę oraz fundamentalne, poparte teoretycznie badania, aby osiągnąć ostateczny cel - przygotowanie wydajnego i prostego czujnika elektrochemicznego do wykrywania H2O2 w fazie gazowej" - zaznaczył dr Guziejewski.

OPUS 20 + LAP jest konkursem na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Jest to również konkurs, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogą ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP), gdzie Narodowe Centrum Nauki pełni rolę agencji wiodącej.