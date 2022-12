Chińczycy chcą przechytrzyć sztuczną inteligencję

Zespół studentów z Chin pracuje nad specjalną peleryną, która może pomóc w przechytrzeniu sztucznej inteligencji. Dzieło ich prac może ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku, obnażając słabości systemów monitoringu wielu miast świata.

Wszechobecna kontrola kamer pobudziła wyobraźnię chińskich studentów.

Napisany przez studentów złożony algorytm był podstawą stworzenia wzoru na materiale, który dezorientuje kamery.

Chociaż pierwszym zastosowaniem jakie przywodzi na myśl odzież maskująca jest przeciwstawienie się nieustannemu śledzeniu chińskich władz, to studenci oficjalnie postrzegają swój wynalazek w innych kategoriach.

Chiny znane są już z gęstej sieci kamer nadzorujących przestrzeń publiczną. Trzy lata temu portal Comparitech ocenił, że ponad połowa urządzeń monitoringu miejskiego na świecie znajduje się w Chinach. Również pod względem liczby miast z największą ilością kamer przypadającą na mieszkańca Państwo Środka nie miało sobie równych. Tak ścisły nadzór jest uzasadniany przez Partię koniecznością utrzymania porządku w społeczeństwie i zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach.

Wzór na materiale, który potrafi zdezorientować kamery

Wszechobecna kontrola kamer być może pobudziła wyobraźnię chińskich studentów z Uniwersytetu Wuhan. Magistranci pod przywództwem profesora informatyki pracują nad sposobem zmylenia systemu wizyjnego. Owocem ich pracy jest ubranie InvisDefense.

Napisany przez studentów złożony algorytm był podstawą stworzenia wzoru na materiale, który dezorientuje kamery. Obraz osoby ubierającej InvisDefense jest rejestrowany, ale rozpoznawalność jej jako człowieka spada. Według studentów największym wyzwaniem było pogodzenie niewykrywalności zarówno przez oko kamery, jak i ludzkie. Dotychczas eksperymenty tego rodzaju przynosiły rezultat dzięki użyciu jaskrawych kolorów, które z kolei natychmiast wzbudzały podejrzliwość ludzkich obserwatorów.

InvisDefense poradziło sobie z tym problemem i wygląda jak strój maskujący. Studenci pracowali nad algorytmem, który stworzył jak najmniej rzucający się w oczy wzór, a następnie nadrukowali go na materiale. Powstałe w ten sposób ubranie może sprawić niemałe kłopoty również nocą. Zamontowane na wewnętrznej powierzchni materiału moduły zaburzają obraz wytwarzanej przez ciało ludzkie temperatury, przez co mogą zmylić kamery termowizyjne.

Wynalazek magistrantów uniwersytetu w Wuhan zdobył pierwsze miejsce w konkursie na innowacyjne rozwiązania sponsorowanym przez Huawei. Zwycięzcy przedstawią wyniki swojej pracy w Waszyngtonie na poświęconej sztucznej inteligencji konferencji.

Przechytrzyć państwową kontrolę, ale nie tylko

Chociaż pierwszym zastosowaniem jakie przywodzi na myśl odzież maskująca jest przeciwstawienie się nieustannemu śledzeniu chińskich władz, to studenci oficjalnie postrzegają swój wynalazek w innych kategoriach. Przede wszystkim obnaża on niedoskonałości systemów monitoringu i pokazuje, że są sposoby na zniknięcie z rządowego radaru. To z kolei ma wnosić wiedzę dla państwa, o tym jak należałoby ulepszyć kamery. Ponadto ubranie InvisDefense może przydać się na placu boju, przybierając formę munduru i utrudniając wykrycie przez drony.

Kolejnym wyzwaniem, jakie stawiają przed sobą wynalazcy, to ukrycie przed sztuczną inteligencją samochodów.

