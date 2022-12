Chińczycy mogą już nie zagrać w gry studia Blizzard

Amerykański Blizzard, jeden z największych producentów gier może stracić dostęp do chińskiego rynku.

Ze względu na ilość graczy chiński rynek przyciąga uwagę wydawców i studiów deweloperskich.

Według niektórych szacunków po gry komputerowe i mobilne sięga tam ponad 700 mln ludzi.

Droga do publikacji gry w Państwie Środka jest jednak obwarowana przepisami i wymogami, którym wydawca może sprostać wyłącznie przy współpracy z lokalnym pośrednikiem.

Zanim tytuł oficjalnie pojawi się w Chinach, zostaje on poddany skrupulatnej cenzurze. Politycznie drażliwe kwestie, jak odrębność Tajwanu czy Hongkongu, to tematy, które z całą pewnością zostaną wymazane. Zakazana jest także nagość, zaś moralnie niejednoznaczne zagadnienia (np. czarne charaktery), czy potencjalnie stojące w konflikcie z ideą harmonijnego społeczeństwa motywy (jak kościotrupy albo męskie postacie o kobiecych cechach) nie podobają się chińskim władzom.

Chińscy gracze bez dostępu do Diablo i innych kultowych tytułów

Blizzard wydawał gry w Chinach przy współpracy z NetEase, chińską firmą koncentrującą działalność na produkcji i wydawaniu MMORPG-ów. Na swoim koncie firma ta ma tytuły popularne na własnym podwórku, jak Westward Journey (stylistyka gry inspirowana chińską kulturą), ale również odpowiada za lokalną wersję przebojowego Minecrafta.

Blizzard i NetEase po ponad 14 latach wspólnego działania nie uzgodniły warunków przedłużenia umowy licencyjnej. Brak porozumienia oznacza, że większość usług zostanie w Chinach zawieszona. Już pod koniec stycznia gracze przebywający na terenie Chin nie zagrają legalnie m.in. w: Diablo III, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch. Niezagrożona pozostaje natomiast gra mobilna Diablo Immortal, która objęta jest odrębną umową.

Rysa na sojuszu pomiędzy gigantami rynku gamingowego pojawiła się już kilka miesięcy temu, kiedy to ogłoszono porzucenie projektu gry mobilnej World of Warcraft. Jak donosiły media, Blizzard i NetEase zdecydowały o zakończeniu trzyletniego projektu ze względu na niezgodę co do podziału zysków. Także w przypadku najnowszej decyzji o wycofaniu się z Chin prawdopodobnym powodem są nieporozumienia w kwestiach finansowych. Rozstanie prawdopodobnie nie przebiegło w najlepszej atmosferze - dyrektor ds. globalnych inwestycji NetEase Simon Zhu w poście na Linkedinie nazwał jednego partnera z rozmów „palantem”.

Zyski uzyskane w Chinach są raczej małe na tle rynków zachodnich

Chociaż chiński rynek graczy imponuje wielkością, to Blizzard informował wcześniej, że zyski uzyskane w Chinach są raczej małe na tle rynków zachodnich. Ponadto rządowe regulacje zmierzają do ograniczenia czasu spędzanego na graniu przez młodych ludzi. W zeszłym roku media rozpisywały się na temat restrykcji nałożonych na nieletnich ograniczających czas grania w sieciowe rozgrywki do weekendów.

Niejasnym pozostaje czy istnieje związek pomiędzy przejęciem Blizzard przez Microsoft, a fiaskiem porozumień z NetEase. Przejęcie powinno być sfinalizowane w przyszłym roku, ale przeszkodą może być interwencja amerykańskich organów zaniepokojonych zbyt silną pozycją Microsoftu. Otwartym pytaniem pozostaje, czy Blizzard poszuka innego pośrednika w Chinach, czy może raczej odpuści pracochłonne dostosowywanie produktu do wymogów cenzury i skupi się na zachodnim odbiorcy.

