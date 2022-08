Chińczycy są coraz bliżej masowej produkcji mięsa w laboratorium

Osiągnięciem pochwalili się naukowcy z dwóch chińskich uniwersytetów. Badacze wierzą, że Chińczycy chętnie sięgną po substytuty mięsa produkowane w laboratorium. Produkcja masowa tego rodzaju pożywienia to jednak wciąż twardy orzech do zgryzienia.

Ogłoszona jeszcze w 2020 r. czternasta pięciolatka, czyli plan opisujący najważniejsze cele gospodarcze i społeczne wyznaczone przez partię dla Państwa Środka, kładzie większy nacisk m.in. na ochronę środowiska naturalnego, czy ekologiczne pojazdy napędzane przez nowe źródła energii. Wśród śmiałych założeń znalazło się również, po raz pierwszy w historii, miejsce na wzmiankę o mięsie z probówki. Jedzenie przyszłości, obejmujące również syntetyczne zamienniki jajka, zostało określone jako obszar wymagający dalszych prac badawczo-rozwojowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywieniowego tego wciąż najludniejszego państwa.

Chińczycy chcą zwiększyć produkcję syntetycznego mięsa

W tym świetle nie dziwią wysiłki podejmowane przez naukowców w Chinach, by zniwelować największą przeszkodę stojącą przed popularyzacją sztucznie wyhodowanego mięsa, tj. niewielką skalę produkcji i idącą z nią w parze cenę syntetycznych produktów.

W ostatnim czasie sukcesy na tym polu ogłosili naukowcy z Uniwersytetu Tsinghua oraz Uniwersytetu Rolniczego w Nankinie. W 2019 r. agencja prasowa Xinhua chwaliła kadrę naukową tej drugiej placówki za sztuczną hodowlę 5-gramowego kawałka wieprzowiny w przeciągu 20 dni.

Kilka lat później badacze twierdzą, że są na drodze do komercjalizacji substytutów mięsa. Dalszy etap produkcji zakłada umieszczenie już pewnej ilości namnożonych komórek w nowym środowisku jakim jest tzw. rusztowanie. Jest to jadalna konstrukcja, w tym przypadku żelatynowa, która pozwala na dalszy wzrost i łączenie się komórek. Ostatnie osiągnięcie chińskich naukowców to przede wszystkim zwiększenie wydajności procesu – w porównaniu do poprzednich eksperymentów szybkość rozmnażania komórek wzrosła ponad dwukrotnie.

Klopsiki z laboratorium mają trzy razy mniej tłuszczu

Naukowcy podczas testów hodowali komórki mięśniowe i tłuszczowe oddzielnie, a następnie łączyli je w całość w wyprodukowanej w drukarce 3D formie. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia powstały klopsiki, zawierające nawet 3 razy mniej tłuszczu niż ich naturalny pierwowzór.

Według niektórych szacunków Chińczycy odpowiadają za ponad 25 proc. ogólnej konsumpcji mięsa na świecie.