Chińczycy testują płatność przy pomocy skanu dłoni

Pod koniec maja br. w stolicy Chin rozpoczęto program pilotażowy płatności za pomocą skanu dłoni. Według inicjatora pomysłu pekińskie metro jest pierwszym na świecie, które z sukcesem wdraża tego typu bezdotykową formę płacenia.

W przypadku powodzenia testów, wykonywanie zakupów za pomocą ruchu dłoni może stać się coraz powszechniejszym elementem życia chińskich konsumentów.

Właściciel WeChata testuje nowe technologie biometrycznym płatności

Skanowanie kodów QR, odcisków palców i twarzy nie wyczerpuje arsenału dostępnych technologii płatniczych. Używanie aplikacji oraz potwierdzenie przelewu przy pomocy kodu PIN jeszcze w niedalekiej przyszłości mogą dołączyć do raczej przestarzałych form weryfikacji płatności. Korporacja technologiczna Tencent rozwija kolejną funkcję biometryczną, która ma usprawnić działanie aplikacji WeChat.

Trudno wyobrazić sobie Chińczyka, który nie posiadałby na swoim telefonie komórkowym WeChata, aplikacji łączącej funkcję komunikatora z medium społecznościowym do dzielenia się treściami na swojej tablicy. Na tym nie koniec - oprogramowanie umożliwia również wykonywanie zakupów online, rezerwację biletów kolejowych czy zamówienie taksówki - a to wszystko dzięki opcji wirtualnego portfela. To właśnie ze środków zgromadzonych w cyfrowym portfelu WeChat Pay pobierana jest opłata po zeskanowaniu dłoni.

Pilotażowy program testujący WeChat Palm został uruchomiony pod koniec maja w pekińskim metrze. Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej mogą opłacić bilet na lotnisko Daxing skanując dłoń przy bramkach na wejściu. Użytkownicy WeChat Pay, którzy chcą wypróbować działanie WeChat Palm muszą najpierw dodać skan dłoni do bazy w specjalnej budce przy wejściu do metra i połączyć go ze swoim dowodem osobistym oraz numerem telefonu.

Technologie zamiast pomagać ludziom, służą do ich kontrolowania

Za technologią identyfikującą człowieka przez skan dłoni i indywidualny układ żył na niej odpowiada należący do firmy Tencent dział badań nad sztuczną inteligencją YouTu. Jest to założone w 2012 r. laboratorium koncentrujące się na pracach nad wizją komputerową, rozumieniem i generowaniem obrazów.

Chiny cieszą się ponurą sławą państwa ściśle monitorującego obywateli. Nowe technologie tylko przyspieszają tę tendencję. W przypadku technologii rozpoznawania twarzy amerykański think thank Brookings Institution w badaniu obejmującym lata 2008-2021 zwrócił uwagę, że Chiny są największym eksporterem technologii rozpoznawania twarzy. Zbieranie danych biometrycznych obywateli wciąż budzi wiele pytań o granicę między bezpieczeństwem a prywatnością. W przyszłości będziemy mogli ocenić czy technologia skanowania dłoni również znajdzie swoje zastosowanie w masowym śledzeniu obywateli i czy okaże się równie interesującym rozwiązaniem dla rządów innych państw.

