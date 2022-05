Chińczycy wymieniają zagraniczne komputery i oprogramowanie na własne 

Chiński rząd podejmuje kolejne wysiłki w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych technologii. Tym razem Pekin zdecydował o wymianie komputerów osobistych i oprogramowania na produkty krajowe. Agencje rządowe są zobowiązane do realizacji planu w przeciągu kolejnych dwóch lat. Stwarza to szanse rozwoju dla firm rodzimych, jednocześnie pogłębiając dalszy rozdział gospodarek w sektorze technologii.

Pekin zlecił agencjom rządu centralnego i firmom państwowym zamianę komputerów zagranicznych marek na rodzime w przeciągu dwóch lat. W wyniku tego może zostać usuniętych około 50 mln komputerów osobistych na poziomie samego rządu centralnego. W kolejnym etapie kampania zostanie rozszerzona na rządy prowincji. Jest to jedno z najbardziej zdecydowanych posunięć w ramach kampanii zastąpienia importowanej technologii lokalnymi produktami, mającej na celu uniezależnienie się Chin od ich rywali.

W konsekwencji import produktów marek HP i Dell ulegnie zapewne drastycznemu zmniejszeniu. Skorzystają na tym firmy takie jak Lenovo, której akcje na giełdzie w Hong Kongu po ogłoszeniu decyzji zyskały na wartości o 5 proc. W reakcji na to amerykańscy giganci IT, tacy jak Microsoft, utworzyli joint ventures z firmami wspieranymi przez rząd chiński, aby zabezpieczyć zamówienia od najbogatszych firm państwowych.

Mimo wzrostu znaczenia chińskich producentów komputerów nadal opierają się oni na amerykańskich komponentach, takich jak półprzewodniki. Z tego powodu najnowsza dyrektywa prawdopodobnie wykluczy trudne do wymiany komponenty, w tym mikroprocesory. Pekin zachęca także do wymiany systemu operacyjnego Microsoft Windows na systemy oparte na Linuksie. Choć niektóre agencje nadal mogą kupować sprzęt na podstawie specjalnych zezwoleń, to wkrótce może się to zmienić.

Jest to proces analogiczny do tego, który prowadzi Zachód, w ostatnim czasie nakładający ograniczenia na chińskich producentów technologicznych. W wyniku sankcji nałożonych na Huawei ucierpiały również inne lokalne przedsiębiorstwa. W listopadzie zeszłego roku Departament Handlu USA dodał kilkanaście chińskich firm technologicznych do swojej czarnej listy handlowej. Decyzja Pekinu wpisuje się więc w szerszy kontekst rywalizacji technologicznej dwóch mocarstw.