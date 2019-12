Chińczycy zamawiają mniej iPhone'ów

W listopadzie dostawy iPhone'ów spadły na terytorium Chin o ponad 35 proc. - poinformowała firma Credit Suisse. To już drugi z rzędu dwucyfrowy spadek miesięczny Apple w tym kraju - podała w czwartek agencja Reutera.

W październiku dostawy telefonów były niższe o 10,3 proc. w porównaniach rok do roku. W okresie od września do listopada całkowite dostawy smartfonów Apple spadły zaś o ok. 7,4 proc. w odniesieniu do tego samego okresu w 2018 r. - wynika z danych ministerstwa przemysłu i technologii informatycznych ChRL, przywoływanych przez analityka Credit Suisse Matthew Cabrala.

Najnowsza linia iPhone'ów 11 udostępniona została w chińskich sklepach we wrześniu, choć telefony, zwykle rozchwytywane na premierze, nabyli w dniu debiutu jedynie najbardziej zagorzali fani marki - przypomniał Reuter.

Cabral ocenił też, że Apple będzie trudno przenieść na amerykańskich konsumentów koszty związane z możliwym podwyższeniem cen w wyniku wprowadzenia 15-proc. ceł na nowe grupy produktów z Chin, co może nastąpić 15 grudnia.

Apple poprosiło prezydenta USA Donalda Trumpa o zwolnienie firmy z ceł m.in. na inteligentne zegarki Apple Watch, podzespoły smartfonów iPhone i inne części do produktów konsumenckich korporacji. W listopadzie Trump powiedział, że rozważy prośbę firmy.

W trzecim kwartale rozliczeniowym udział Apple w chińskim rynku smartfonów zmalał z 7 do 5 proc. Konkurencyjne Huawei zanotowało zaś rekordowo duży, 42-proc. udział - wskazał Reuter, powołując się na październikowy raport firmy Canalys.