Chińscy inwestorzy odpływają z Indii i stawiają na Indonezję

Chińscy inwestorzy odpływają z Indii i przenoszą swoje aktywa do Indonezji - informuje dziennik "Financial Times". Przyczyną są m.in. wprowadzane przez rząd w Nowym Delhi ograniczenia gospodarcze dla chińskich firm z sektora nowych technologii.

Wzmożone zainteresowanie chińskich inwestorów z segmentu venture capital przełożyło się w pierwszej połowie 2020 r. na wzrost o 55 proc. inwestycji w największej gospodarce Azji Południowo-Wschodniej - pisze "FT".

Decyzję o przeniesieniu inwestycji do Indonezji ogłosiły m.in. Shunwei Capital stworzony przez założycieli firmy produkującej smartfony Xiaomi, a także BAce Capital wspierany przez giganta z sektora fintech Ant Group.

Shunwei, który obraca funduszami wartymi ok. 3 mld dol., zapowiedział, że "w najbliższym czasie nie planuje nowych inwestycji w Indiach" i chce skupić się na zarządzaniu obecnym portfolio firm. Źródła zbliżone do BAce Capital również potwierdzają przeniesienie zainteresowania do Indonezji, choć jednocześnie fundusz ten planuje być obecnie w kraju tym mniej aktywny "gdyż rynek jest mniej rozwinięty".

Dziennik przypomina, że chińscy inwestorzy napędzili boom technologiczny w Indiach inwestując w wiele spośród wiodących start-upów lokalnego rynku takich jak firma Paytm z sektora płatności lub Zomato (dostawy posiłków) oraz Byju's (platforma edukacyjna).

W kwietniu rząd premiera Narendry Modiego ogłosił jednak zmiany prawne ukierunkowane na zablokowanie korzystnych dla Chin fuzji i przejęć na rynku, co wystraszyło inwestorów z ChRL, którzy obawiają się odcięcia od możliwości pozyskiwania funduszy dla start-upów technologicznych, w których utrzymują pakiety większościowe. W ubiegłym tygodniu Indie wpisały na swoją czarną listę kolejne 43 chińskie aplikacje mobilne, tym samym odcinając je od ogromnego rynku.

Indonezja to czwarty największy pod względem populacji kraj na świecie, który ma największą liczbę start-upów wycenianych na miliard dolarów w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Na inwestycje tam w tym roku postawiły m.in. PayPal, Google i Facebook. Według corocznego raportu Google'a redagowanego we współpracy z firmą Temasek and Bain & Company, inwestycje w krajowy sektor technologiczny w pierwszej połowie 2020 r. wyniosły łącznie 2,8 mld dolarów. To o 55 proc. więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej.