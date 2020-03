Chińscy producenci aut elektrycznych muszą się podnieść do maja - dostawca

Chińscy producenci aut elektrycznych muszą wrócić do pełnej produkcji w najbliższych miesiącach - ocenił szef chińskiego dostawcy akumulatorów Guoxuan, Li Zhen. Jeśli spółki nie podniosą się do maja, to firmy z łańcucha dostaw będą musiały liczyć się z dodatkowymi stratami.

W wywiadzie dla agencji Bloomberga Li wskazał, że Guoxuan obecnie radzi sobie ze skutkami pandemii Covid-19, lecz może się to zmienić, jeśli fabryki nie wrócą sprawnie do poziomu produkcji sprzed kryzysu. Pożądane by to było jeszcze w marcu, lecz jeśli do końca maja sytuacja się nie poprawi kryzys "stanie się większym wyzwaniem dla naszych celów sprzedaży" - zaznaczył dyrektor.

Guoxuan jest trzecim co do wielkości dostawcą akumulatorów motoryzacyjnych w Chinach, m.in. dla koncernów SAIC Motor czy Chery Automobile. W ubiegłym roku firma posiadała 5-proc. udział w rynku. Konkurencyjne BYD odpowiadało za ok. 17 proc. sprzedaży, a liderem segmentu akumulatorów był CATL z 50 proc.

Mimo obecnego kryzysu szef Guoxuan pragnie w niedalekiej przyszłości rozwinąć możliwości produkcje firmy ponad pięciokrotnie, do poziomu 100 GWh. Obecnie CATL produkuje z mocą ok. 55 GWh. Li ma porowadzić rozmowy o współpracy z pięcioma dużymi koncernami motoryzacyjnymi.

Bloomberg przypomniał, że pandemia sparaliżowała wiele azjatyckich gospodarek i zapoczątkowała rekordowe spadki sprzedaży w branży motoryzacyjnej. W lutym zakupy tzw. pojazdów nowej energii (NEV, do których zalicza się hybrydy plug-in, auta elektryczne i na ogniwa paliwowe) spadły w ChRL o 78 proc. w porównaniach rok do roku. Podobnie zachował się także rynek tradycyjnych pojazdów.

Koronawirus spotęgował obecne już wcześniej problemy branży motoryzacyjnej - obniżające się zachęty rządu w Pekinie na elektryczne pojazdy i ogólny spadek popytu na samochody - wskazała agencja.

Pojazdy NEV są jednym z priorytetów reżimu Chin i rynek ten może, zdaniem Bloomberga, uzyskać rządowe wsparcie w związku z działaniami wspierającymi gospodarkę wprowadzanymi przez prezydenta Xi Jinpinga.

BloombergNEF prognozuje, że popyt na akumulatory wzrośnie o 6-15 proc. w 2020 r. Jeszcze w lutym spodziewano się ok. 19 proc. wyżu.