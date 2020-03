Chińscy wydawcy gier zyskują na kwarantannie

Chińscy wydawcy gier zyskują dzięki kwarantannie. W styczniu i lutym dzienna liczba graczy w tytułach mobilnych wzrosła o połowę względem grudnia. Tencent i NetEase uzyskują wyniki lepsze o ok. 10 proc. niż indeks Hang Seng (HSI) - podała w środę agencja Bloomberga.

Jak wskazała agencja, starania Pekinu o opanowanie epidemii Covid-19, której wybuch zbiegł się w czasie z chińskim Świętem Wiosny, wymusiły na ludziach pozostanie w domach i ograniczyły możliwości rozrywki. Przyczyniło się to do znacznego wzrostu grających w drugiej połowie stycznia i w lutym w porównaniu z końcem 2019 r.

Według danych firmy analitycznej Apptopia w minionych dwóch miesiącach liczba aktywnych dziennie użytkowników (DAU) gier Tencenta wzrosła o nawet 109 proc. w przypadku "Mahjonga". Z kolei "Game for Peace" (lokalna wersja strzelanki survivalowej "PUBG") odnotowała wzrost DAU o 44 proc. Liczba grających w inne tytuły w ofercie spółki - m.in. "Honor of Kings", "Happy Poker", "QQ Speed" - wzrosła w tym okresie o ponad 20 proc. Podobne wzrosty odnotowały w Chinach również produkcje konkurencyjnego NetEase - w przypadku "Werewolves of Miller's Hollow" aż o 131 proc.

Mimo dużych wahań giełdowych powodowanych epidemią, zarówno Tencent, jak i NetEase przewyższają pod względem wyników benchmarkowy hongkoński indeks HSI o ok. 10 proc.

Tencent jest jedną z największych spółek w światowej branży gier. Do holdingu należą m.in. Riot Games (producent "League of Legends"), Supercell ("Clash of Clans") oraz ponad 40 proc. udziałów Epic Games ("Fortnite", silnik graficzny Unreal Engine). Koncern dostarcza również rozwiązania chmurowe oraz prowadzi dystrybucję w ChRL gier i konsol innych producentów (m.in. Nintendo), a ponadto jest operatorem m.in. popularnych wśród chińskich użytkowników platform społecznościowych WeChat i QQ.

NetEase zajmuje drugą pozycję na chińskim rynku gier. Poza własnymi tytułami (w tym seriami "Westward Journey", "Onmyoji", "Knives Out") i klientem gier na PC, spółka jest lokalnym partnerem amerykańskich spółke Mojang ("Minecraft") oraz Blizzard Entertainment (m.in. franczyzy "Warcraft", "Overwatch", "Diablo" i "StarCraft") - we współpracy z tą ostatnią opracowuje mobilną grę "Diablo Immortal".