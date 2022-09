Chińska cenzura wkracza do mediów społecznościowych

Użytkownicy chińskich platform społecznościowych z zaskoczeniem odkrywają pojawianie się znaków wodnych na umieszczanych w sieci zrzutach ekranów. Najprawdopodobniej jest to efekt działania cenzury, usiłującej powstrzymać rozprzestrzenianie się niepożądanych treści.

Cyfrowe znaki wodne znane są od lat. Służą przede wszystkim ochronie własności intelektualnej i uwierzytelnianiu plików.

W Chinach aparat cenzury znalazł dla nich nowe zastosowanie.

Cyfrowe znaki wodne umożliwiają bowiem prześledzenie historii zrzutu ekranu oraz identyfikację użytkownika, który jako pierwszy umieścił go w Internecie.

Prawdopodobnie jako pierwszy cyfrowe znaki wodne wprowadził Douban, platforma umożliwiająca dzielenie się informacjami na temat filmów, książek, muzyki i wydarzeń społeczno-kulturalnych w chińskich miastach. W lutym tego roku serwis społecznościowy wprowadził opcję oznaczania treści przed administratorów grup dyskusyjnych. Oficjalnie chodziło o uniemożliwienie podkradania treści publikowanych przez innych użytkowników.

Sprawa nabrała rozgłosu w ostatnich tygodniach za sprawą Zhihu, serwisu Q&A podobnego do Reddit czy Quora. Jeden z użytkowników edytując zrzut ekranu odkrył na nim wklejony ciąg cyfr. Platforma wstrzymała się od komentarza w tej sprawie, natomiast w chińskim i globalnym internecie zaroiło się od spekulacji.

Nowe narzędzie kontroli dla aparatu cenzury, by wiedzieć wszystko o użytkownikach

Najpowszechniejsze wytłumaczenie mówi o wdrożeniu nowego narzędzia na potrzeby aparatu cenzury. Otwarta baza danych wskazuje po roku 2018 na skokowy wzrost zatrzymań w związku z krytykującymi władze treściami publikowanymi w Internecie. Odnotowano ponad 2,3 tys. przypadków, część z nich zakończona jest karą więzienia. To oczywiście wierzchołek góry lodowej. Baza wykorzystuje platformę Google, a ta dostępna jest w Chinach jedynie dla użytkowników dobrych VPN-ów.

To kolejne potwierdzenie trendu obserwowanego od lat. Z jednej strony Pekin stara się uporządkować chiński internet i wprowadza odpowiednik RODO, a z drugiej zaostrza się cenzura. Wiosną tego roku tamtejsze media społecznościowe zaczęły wyświetlać dane lokalizacyjne użytkowników. Oficjalnie ma to związek egzekwowaniem ograniczeń Covidowych i zapobieganiu rozpowszechnianiu dezinformacji. To drugie ewidentnie służy cenzorom i organom bezpieczeństwa.

Zaostrzenie kontroli i cenzury sprawia, że Chińczycy przenoszą się na zagraniczne platformy

W ostatnich latach Chiny zaczęły wprowadzać przepisy zmuszające do zakładania kont w mediach społecznościowych pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Niekiedy wymagana jest nawet weryfikacja przy pomocy danych biometrycznych. Wiodącą rolę odgrywają tutaj systemy rozpoznawania twarzy.

Takie zaostrzenie kontroli i cenzury sprawiło, że krytykujący władzę zaczęli chętniej korzystać z zagranicznych platform, jak Twitter i Facebook (oczywiście i tutaj potrzebny jest VPN). Ponieważ ich użytkownicy mogą rejestrować się anonimowo, aparat cenzury sięgnął po inne narzędzie umożliwiające identyfikację “krzywomyślicieli”.

