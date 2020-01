Chińska firma paneli słonecznych wyda 947 mln USD na dwie fabryki

Chiński producent paneli słonecznych JA Solar Technology wyda 947 mln USD na dwie fabryki fotowoltaików, położone w prowincji Czeciang we wschodnich Chinach – podała w czwartek agencja Bloomberga.

Pierwszy zakład w mieście Yiwu wytwarzać będzie rocznie komponenty o łącznej mocy ok. 5 gigawatów. Druga fabryka na tym terenie dostarczać ma zaś ok. 10 GW w panelach solarnych - wskazała firma w zawiadomieniu dla giełdy w Szenczen. Zbudowanie ich zająć ma do czterech lat i nie wpłynie na tegoroczne przychody przedsiębiorstwa - dodano.

JA Solar miała też już podpisać wstępne porozumienie dot. inwestycji z komitetem zarządzającym strefą przemysłową Yiwu.

Przedsiębiorstwo technologiczne, znane wcześniej jako Tianye Tolian Heavy Industry, wykupiło w 2019 r. JA Solar Holdings, by wejść na giełdę bez pierwszej oferty publicznej.

Bloomberg przypomniał, że chińskie firmy fotowoltaiczne takie jak JA Solar, Tongwei czy LONGi Green Energy Technology starają się obecnie powiększyć wydajność produkcyjną, by zredukować koszty i umocnić swoją działalność operacyjną.