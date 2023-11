Chińska firma sklonuje twojego pupila

Każdy właściciel czworonoga, który doświadczył straty swojego pupila, wie jak trudne dla całej rodziny jest to przeżycie. Jednak, co jeśli nasz ukochany zwierzak mógłby „narodzić się” drugi raz?

Taką na pierwszy rzut oka futurystyczną możliwość daje chiński startup Sinogene i choć cena takiej usługi wciąż pozostaje wysoka, to nie odstrasza ona kolejnych klientów.

Sinogene to założony w 2012 r. przez farmaceutę Mi Jidonga startup z siedzibą w Pekinie, oferujący klonowanie zwierząt domowych. W firmie zatrudnionych jest 300 pracowników, połowa z nich to specjaliści z zakresu bioinżynierii. Od 6 lat w ofercie znajduje się klonowanie psów. 4 lata temu pojawiła się możliwość klonowania kotów. Natomiast w tym roku firma wyszła naprzeciw potrzebom właścicieli koni. W ubiegłym roku we współpracy z Parkiem Polarnym w Harbinie firma Sinogene sklonowała pierwszego w świecie wilka polarnego.

10 miesięcy na stworzenie genetycznego bliźniaka czworonoga

Proces klonowania trwa do maksymalnie 10 miesięcy. Rozpoczyna się jeszcze na etapie życia zwierzęcia. Wtedy weterynarz może pobrać jego tkankę w drodze biopsji.

Choć zabieg można wykonać w każdym wieku, to jednak Sinogene preferuje tkanki z jak najmłodszych osobników. Z pobranego materiału pozyskuje się jądra komórkowe, wszczepiane następnie do komórek jajowych. Następnie takie komórki są sztucznie pobudzane by rozwinęły się w zarodek, który zostaje umieszczony w zastępczej matce.

W ten sposób rodzi się zwierzę będące pod względem genetycznym bliźniakiem dawcy, posiadające ten sam wygląd, temperament, czy inteligencję, przy czym część tych cech może inaczej się rozwinąć ze względu na inne warunki środowiskowe. Jednocześnie istnieje możliwość zamrożenia wcześniej wspomnianych komórek w ciekłym azocie. W takich warunkach mogą być przechowywane przez wiele lat. Roczny koszt takiej usługi wynosi od 100 do 300 dolarów za komórkę.

Pierwszy na świecie pies został sklonowany w 2005 r. w Korei

Istnieje też opcja dla osób, których zaskoczyła znienacka śmierć zwierzęcia. Specjaliści z Sinogene nie wykluczają pobrania materiału z martwego pupila. W takim przypadku właściciel musi przetrzymać ciało zwierzęcia w temperaturze od 2 do 8 st. C, a po skontaktowaniu się z firmą, otrzyma on zestaw do wykonania biopsji samodzielnie. Dalszy proces wygląda bardzo podobnie do tego, gdy biopsja została wykonana za życia psa czy kota.

Pierwszy na świecie pies został sklonowany w 2005 r. przez grupę naukowców z Korei Południowej. Obecnie Sinogeme wykonuje taką usługę za kwotę 50 tys. dolarów. W przypadku sklonowania konia, właściciel powinien przygotować sumę 85 tys. dolarów. Najbliższym celem firmy jest zwiększenie zamówień z zagranicy z obecnego poziomu 20 proc. do 50 proc. Zdaniem Sinogeme ich działalność pomoże właścicielom zwierząt wydłużyć relację ze swoim ukochanym pupilem.