Chińska robotyczna ręka może pomóc ratować życie w czasie epidemii

Badacze z chińskiego Uniwersytetu Tsinghua opracowali mobilne robotyczne ramię, które ich zdaniem może pomóc ratować życie podczas epidemii Covid-19. Robot może zdalnie wykonywać część badań, co zminimalizuje możliwość zarażenia się wirusem przez lekarzy.

Robotyczne ramię umieszczone na zdalnie sterowanej platformie może badać pacjentów ultrasonografem, pobierać wymazy czy osłuchiwać narządy, zwykle badane stetoskopem - wymienia główny inżynier i pomysłodawca projektu, prof. Zheng Gangtie.

"Lekarze są bardzo dzielni, ale ten wirus jest po prostu zbyt zaraźliwy. Do wykonywania najniebezpieczniejszych zadań możemy wykorzystać roboty" - dodał.

Zwykle przy każdym z wymienionych zabiegów musi być obecny specjalista, lecz przy obsłudze wyposażonej w kamery jednostki może znajdować się w innym pokoju, a nawet innym mieście - wskazała agencja Reutera.

Pomysł na robota Zheng miał opracować jeszcze podczas trwania chińskiego Święta Wiosny - tuż po wprowadzeniu kwarantanny w mieście Wuhan. Ekspert od robotyki postanowił wspomóc walkę z wirusem wykorzystując wiedzę inżynierską. Zaprzyjaźniony menedżer szpitala uniwersyteckiego Tsinghua Chang Gung wskazał mu zaś, że największym problemem jest zakażanie się wirusem przez lekarzy udzielających pomocy chorym.

Zheng zgromadził zespół i dostosował do potrzeb medycznych dwa robotyczne ramiona wykorzystujące podobną technologię jak te używane w eksploracji kosmosu. Prototypy były praktycznie w pełni zautomatyzowane, a po wykonaniu zleconego zadania same się dezynfekowały. Lekarze stwierdzili jednak, że trzeba obniżyć poziom automatyzacji, gdyż nawet zdalny kontakt lekarza z pacjentem jest dla chorego uspokajający.

Oprogramowanie pary robotów zostało zmodyfikowane i przeszły one próby w szpitalach w Pekinie. Obecnie jeden z nich przeniesiony został do placówki Union Hospital w Wuhanie, gdzie od czwartku personel medyczny przechodzi szkolenia z jego obsługi. Według harmonogramu w niedzielę urządzenie może zacząć wykonywać prace przy pacjentach, w asyście pielęgniarki lub innego personelu. Druga jednostka pozostaje na razie z zespołem Zhenga.

Ekspert wskazał, że chciałby zbudować więcej urządzeń, ale na razie zespół wykorzystał całe uniwersyteckie finansowanie dla projektu. Zbudowanie pojedynczego robota to koszt ok. 72 tys. USD. Zheng nie planuje komercjalizacji swojego projektu, ale liczy, że przejmie go któreś z chińskich przedsiębiorstw.

Władze ChRL wysłały dziesiątki tysięcy pracowników medycznych do pomocy w epicentrum epidemii Covid-19 - prowincji Hubei. Pod koniec ubiegłego miesiąca ponad 3 tys. z nich zaraziło się chorobą, którą próbowali leczyć.