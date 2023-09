Chiński as branży e-commerce wchodzi na filipiński rynek. W Polsce już jest

Kolejny gracz rozpycha się na rynku e-commerce, mowa tu o platformie Temu, która jest obecna również na naszym rynku, choć jego debiut należał raczej do cichych. Podobnie rzecz ma na Filipinach.

Spółką macierzystą Temu jest PDD Holdings, będąca również właścicielem platformy Pingduoduo, która zasłynęła z interaktywnych sesji zakupowych łączących rolników z konsumentami. Obecnie gama produktów sprzedawanych na Pingduoduo rozszerzyła się daleko poza płody rolne, a i sama działalność przedsiębiorstwa nie ogranicza się do rynku chińskiego. Ekspansja na zagraniczne rynki postępuje głównie poprzez stronę internetową i aplikację Temu.

W zeszłym roku Temu przyciągnęło uwagę amerykańskich konsumentów obiecując znaczne upusty w zamian za polecenie aplikacji znajomym. Co najważniejsze, rabaty nie skończyły się wraz z promocyjnym okresem debiutu Temu, ale kontynuowane były również w kolejnych miesiącach.

Platforma słynie z ekstremalnie niskich cen produktów i wysyłek. Chińskie tło PDD Holdings i co za tym idzie upodobanie do pewnych praktyk nie dają jednak o sobie zapomnieć. W tym roku amerykańskie media podawały informację o oprogramowaniu szpiegującym ukrytym w aplikacji Pingduoduo, które miało wgląd w historię połączeń i dostęp do ustawień zmieniających zasady wyświetlania reklam.

Jako kolejny cel Temu obrało sobie Filipiny. Na rozkręcenie biznesu platforma oferuje nawet 80 czy 90 proc. rabaty i darmową wysyłkę. Produkty dostępne w sprzedaży obejmują odzież, kosmetyki, gadżety, zabawki i całe spektrum bibelotów.

Ten rok jest dla Temu bardzo intensywny. W kwietniu platforma zadebiutowała na europejskim rynku, od razu pojawiając się m.in. we Francji, Niemczech, Hiszpanii. Latem z kolei Temu weszło do Japonii i Korei Południowej. Od kilku miesięcy Temu jest również dostępne w Polsce. W porównaniu do reklam swojego konkurenta, singapurskiej platformy Shopee, Temu zdecydowało się na mniej inwazyjną formę marketingu. Czy reklamy w mediach społecznościowych zapewnią Temu sukces tam gdzie Shopee wycofało się po kilkunastu miesiącach działalności? Na razie trudno powiedzieć, ale lokalni dystrybutorzy tzw. „chińszczyzny” dorobili się kolejnego konkurenta.

